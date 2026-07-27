Cuándo se juega el Premier Padel Pretoria P1: cuadro, horarios y dónde ver por TV en directo gratis

El Premier Pádel de Pretoria P1 llega por todo lo alto y durante esta semana vamos a poder disfrutar de las mejores parejas del mundo dejándose la piel en Sudáfrica para intentar cortar la gran racha que acumulan Arturo Coello y Agustín Tapia, que parecen invencibles en estos momentos. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda durante el torneo.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Pretoria P1

El circuito de este apasionante deporte aterriza en Sudáfrica para disputar este emocionante Premier Pádel de Pretoria P1 2026 que comenzará oficialmente este lunes 27 de julio con las primeras rondas eliminatorias, aunque desde el domingo se han ido celebrando los clasificatorios. El campeón se decidirá el próximo domingo 2 de agosto y ese será el día que veremos si Arturo Coello y Agustín Tapia son capaces de conseguir su sexto título consecutivo.

Cuadro del Premier Pádel de Pretoria P1

Por un lado del cuadro de este Premier Pádel de Pretoria P1 que promete ser vibrante encontramos a la pareja a batir, que es la que forman Agustín Tapia y Arturo Coello. Leo Augsburguer y Juan Lebron intentarán pararles los pies en las semifinales. Pero, por el otro lado del cuadro tendremos a la dupla Miguel Yanguas – Franco Stupaczuk, que tiene como principales rivales a Ale Galán y Fede Chingotto.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Pretoria P1

Lunes 27 de julio, primera ronda. Comienzan a las 17:00 horas.

Martes 28 de julio, primera ronda. Comienzan a las 9:00 horas.

Miércoles 29 de julio, segunda de final. Comienzan a las 9:00 horas.

Jueves 30 de julio, octavos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Viernes 31 de julio, cuartos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Sábado 1 de agosto, semifinales. Comienzan a las 13:00 horas.

Domingo 2 de agosto, final del Premier Pádel de Pretoria P1. Comienzan a las 13:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Pretoria P1

Los amantes de esta modalidad deportiva van a poder seguir disfrutando del circuito, más concretamente este Premier Pádel de Pretoria P1, de la misma manera. Las primeras rondas se podrán ver en streaming y en vivo online por el canal de Youtube de la organización. Ya a partir de los cuartos de final todos los choques se podrán ver en directo por televisión mediante Movistar+ o por la aplicación de Red Bull TV.

Qué día es la final del Premier Pádel de Pretoria P1

Será el domingo 2 de agosto el día en el que conoceremos al gran campeón del Premier Pádel de Pretoria P1 después de una semana de torneo. Veremos cuál de las parejas es capaz de coronarse en Sudáfrica. Este torneo tiene una bolsa de premio de 479.068 euros, por lo que las duplas participantes estarán deseando llegar lo más lejos posible en la competición.

El calendario del Premier Pádel 2026