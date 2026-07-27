Cuándo se juega el Premier Padel Pretoria P1: cuadro, horarios y dónde ver por TV en directo gratis
Consulta las fechas, horarios y canales de televisión para ver en directo el Premier Padel Pretoria P1
El Premier Pádel de Pretoria P1 llega por todo lo alto y durante esta semana vamos a poder disfrutar de las mejores parejas del mundo dejándose la piel en Sudáfrica para intentar cortar la gran racha que acumulan Arturo Coello y Agustín Tapia, que parecen invencibles en estos momentos. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda durante el torneo.
Cuándo empieza el Premier Pádel de Pretoria P1
El circuito de este apasionante deporte aterriza en Sudáfrica para disputar este emocionante Premier Pádel de Pretoria P1 2026 que comenzará oficialmente este lunes 27 de julio con las primeras rondas eliminatorias, aunque desde el domingo se han ido celebrando los clasificatorios. El campeón se decidirá el próximo domingo 2 de agosto y ese será el día que veremos si Arturo Coello y Agustín Tapia son capaces de conseguir su sexto título consecutivo.
Cuadro del Premier Pádel de Pretoria P1
Por un lado del cuadro de este Premier Pádel de Pretoria P1 que promete ser vibrante encontramos a la pareja a batir, que es la que forman Agustín Tapia y Arturo Coello. Leo Augsburguer y Juan Lebron intentarán pararles los pies en las semifinales. Pero, por el otro lado del cuadro tendremos a la dupla Miguel Yanguas – Franco Stupaczuk, que tiene como principales rivales a Ale Galán y Fede Chingotto.
Horarios de los partidos del Premier Pádel de Pretoria P1
- Lunes 27 de julio, primera ronda. Comienzan a las 17:00 horas.
- Martes 28 de julio, primera ronda. Comienzan a las 9:00 horas.
- Miércoles 29 de julio, segunda de final. Comienzan a las 9:00 horas.
- Jueves 30 de julio, octavos de final. Comienzan a las 10:00 horas.
- Viernes 31 de julio, cuartos de final. Comienzan a las 10:00 horas.
- Sábado 1 de agosto, semifinales. Comienzan a las 13:00 horas.
- Domingo 2 de agosto, final del Premier Pádel de Pretoria P1. Comienzan a las 13:00 horas.
Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Pretoria P1
Los amantes de esta modalidad deportiva van a poder seguir disfrutando del circuito, más concretamente este Premier Pádel de Pretoria P1, de la misma manera. Las primeras rondas se podrán ver en streaming y en vivo online por el canal de Youtube de la organización. Ya a partir de los cuartos de final todos los choques se podrán ver en directo por televisión mediante Movistar+ o por la aplicación de Red Bull TV.
Qué día es la final del Premier Pádel de Pretoria P1
Será el domingo 2 de agosto el día en el que conoceremos al gran campeón del Premier Pádel de Pretoria P1 después de una semana de torneo. Veremos cuál de las parejas es capaz de coronarse en Sudáfrica. Este torneo tiene una bolsa de premio de 479.068 euros, por lo que las duplas participantes estarán deseando llegar lo más lejos posible en la competición.
El calendario del Premier Pádel 2026
- Riad P1: 9-14 de febrero: Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Gijón P2: 2-8 de marzo: Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Cancún P2: 16-22 de marzo: Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Miami P1 24-28 de marzo. Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Qatar Mayor: 6-11 de abril. Cancelado.
- NewGiza P2: 13-18 de abril. Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Bruselas: 20-26 de abril. Campeones: Juan Lebron y Leo Augsburger.
- Asunción P2: 3-11 de mayo. Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Buenos Aires P1: 11-17 de mayo. Campeones: Federico Chingotto y Alejandro Galán.
- Italia Mayor: 1-7 de junio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Valencia P1: 8-14 de junio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Valladolid P2: 22-28 de junio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Burdeos P2: 29 junio-5 julio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Málaga P1: 13-19 de julio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Pretoria P2: 27 julio-2 agosto
- Londres P1: 3-9 agosto
- Juegos Mediterráneos: 24-30 de agosto
- Madrid P1: 31 de agosto-6 de septiembre
- París Mayor: 7-13 de septiembre
- Europe P2: 14-20 de septiembre
- Rotterdam P2: 28 septiembre-4 octubre
- Alemania P2: 5-11 de octubre
- Milán P1: 13-18 de octubre
- Kuwait P1: 26-31 de octubre
- Mundial FIP: 1-7 de noviembre
- Dubai P1: 9-15 de noviembre
- México Mayor: 23-29 de noviembre
- Barcelona Finals: 7-13 de diciembre
Temas:
- Pádel