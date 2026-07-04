La futuras estrellas del pádel español se coronan en Oporto: ¡Campeones de Europa de menores!

La cantera española volvió a demostrar en Oporto por qué sigue siendo la gran referencia del pádel europeo. Las selecciones masculina y femenina se proclamaron campeonas, sin ceder un solo set, del FIP Junior Euro Padel Cup 2026 tras completar un campeonato sobresaliente, cerrando una semana perfecta en la que España volvió a dominar el continente con autoridad.

El combinado nacional firmó un recorrido impecable desde el inicio de la competición, superando con solvencia la fase de grupos, las semifinales y las finales para revalidar el trono europeo tanto en categoría masculina como femenina. En la jornada decisiva, la selección femenina se impuso a Italia para conquistar el título continental y confirmar su excelente campeonato. Poco después, el combinado masculino hizo lo propio ante Francia, completando un doblete histórico para el pádel español.

La actuación española durante toda la semana fue prácticamente perfecta. Tanto chicos como chicas alcanzaron las eliminatorias sin ceder ningún enfrentamiento y mantuvieron ese nivel competitivo hasta la lucha por el título. Las categorías sub-14, sub-16 y sub-18 volvieron a ofrecer una imagen de solidez, talento y competitividad que permitió a España marcar diferencias en cada una de las rondas del campeonato.

En la jornada decisiva, la selección femenina se impuso a Italia por un contundente 3-0. Paula García Molina y Valentina Fernández López abrieron el camino con una victoria por 6-3 y 6-3 ante Vittoria Conti y Matilde Scarcella. Después, Paula Ferrán Díaz y Martina Vera Cebollero ampliaron la ventaja al imponerse por 6-4 y 6-1 a Sofia Caruso y Elisa Speziali. El tercer punto, y con el título en el paletero, llegó de la mano de Daniela Portilla Gómez y Susana Martín Marín, que certificaron el título con un sólido 6-1 y 7-5 frente a Vittoria Giraldi y Matilde Minelli. Poco después, el combinado masculino hizo lo propio ante Francia para completar un doblete histórico para el pádel español. Christian Riesgo y Asier Estebanez se llevaron el primer punto tras un 6-1 y 6-2, y Samu Delgado y Iago Fuertes remataron la faena tras un frenético tiebreak en la segunda manga (6-2, 7-6).

Las campeonas de Europa fueron Eneritz Sola Manzanero, Valentina Fernández López, Paula García Molina, Ana Villegas Monsa, Martina Vera Cebollero, Mar Munera Vila, María Delgado Medina, Paula Ferrán Díaz, Susana Martín Marín, Daniela Portilla Gómez, Covadonga Verdejo Saiz y Elia Pons Plazas. Por su parte, el equipo masculino estuvo formado por Asier Estébanez Estévez, Cristian Riesgo Méndez, Álvaro Pérez Gil, Miguel Rodríguez Vilaret, Iago Fuertes Leonardo, Unax Arranz Maestre, Álex Leira Gavilán, Samuel Delgado Blázquez, Alejandro García Calahorro, Samuel Rivas García, Juan Zamora Pérez y Aaron García Rubio, todos ellos protagonistas de una actuación memorable que culminó con el título continental.

Detrás de este doble éxito también estuvo el excelente trabajo del cuerpo técnico integrado por Idoia Martín Egaña, Gonzalo Gutiérrez García, Javier Sánchez Espadiña, Antonio Méndez Ferrer y Haizea Zamora Garaikoetxea, junto a los seleccionadores José Luis Gutiérrez del Álamo Cabello y Oriol Moyés Munne, responsables de dirigir a una expedición que volvió a demostrar la fortaleza del pádel español.

Más allá de los resultados, el torneo dejó patente el enorme potencial de una generación llamada a liderar el futuro del pádel español. Los jóvenes internacionales mostraron madurez competitiva, compromiso colectivo y una gran capacidad para responder en los momentos decisivos de la competición.

Con este doble triunfo en Oporto, España vuelve a escribir una página dorada en la historia del pádel europeo de menores y consolida su condición de gran potencia continental. Un éxito que refuerza el trabajo de base desarrollado durante los últimos años y que permite mirar al futuro con optimismo e ilusión. Europa vuelve a hablar español. Y el futuro del pádel también.