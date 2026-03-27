Sinner recoge el guante y propone jugar con Alcaraz de pareja al pádel contra los mejores del mundo

El paso de Carlos Alcaraz y Sinner por Miami no solo dejó momentos dentro de la pista, sino también anécdotas curiosas fuera de ella. El tenista español viajó a la ciudad estadounidense para disputar el prestigioso Masters 1000 de Miami, donde recientemente fue eliminado tras caer ante Sebastian Korda. Sin embargo, antes de regresar a Europa, aprovechó su estancia para disfrutar de otra de sus pasiones: el pádel.

Durante su visita a uno de los torneos de referencia de este deporte, el P1 de Miami, Alcaraz se dejó ver cerca de algunas de las principales figuras del circuito. En un ambiente relajado, el murciano no dudó en bromear sobre un hipotético enfrentamiento que despertó el interés de los aficionados. Al español le preguntaron por la posibilidad de disputar un partido de pádel formando pareja con Jannik Sinner, uno de sus grandes rivales en el tenis actual, frente a los números uno de este deporte, Agustín Tapia y Arturo Coello.

Entre risas y con confianza, Alcaraz aseguró que él y el italiano saldrían victoriosos en ese duelo: «Ganamos nosotros, sin duda», comentó con una sonrisa, dejando claro el buen ambiente que mantiene con Sinner pese a la rivalidad deportiva. Las palabras del español no tardaron en tener respuesta. En una entrevista concedida a Tennis Channel, el propio Sinner reaccionó con humor a la propuesta de su compañero de generación. El italiano, entre risas, respondió con elogios hacia Alcaraz: «Sí, él lo dice. Tendría que correr y jugar por los dos, porque yo no soy muy bueno», explicó entre risas. Además, destacó la versatilidad del español en distintos deportes: «Juega bien al golf, al pádel y es un tenista increíble».

Para cerrar su respuesta, Sinner añadió que él aporta en otros ámbitos: «Yo esquío por los dos». Este intercambio demuestra la buena relación entre ambos tenistas, quienes, más allá de su competencia en la pista, mantienen una amistad marcada por el respeto y el sentido del humor. Con el murciano de vuelta a España, el italiano buscará recortar puntos en el ranking ATP. Se medirá ante Alexander Zverev, el número tres del mundo, en semifinales y luchará por otro título que le acerque más a Alcaraz.