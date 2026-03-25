Nadal sale en defensa de Alcaraz tras su grito de auxilio en Miami

Rafa Nadal ha salido en defensa de Carlos Alcaraz después de las preocupantes imágenes que dejó el número 1 durante su partido contra Sebastian Korda y en la rueda de prensa posterior a su derrota a las primeras de cambio en el Masters 1000 de Miami. El mejor tenista de la historia de España quiso tener unas palabras de cariño con el murciano después de ser investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Rafa Nadal tuvo un día grande en Madrid el martes 24 de marzo. Después de un año en el retiro, el ganador de 22 Grand Slam sigue recibiendo homenajes por su heroica carrera. El último ha sido ser investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid en un acto que tuvo lugar en la capital de España y en el que posteriormente habló ante los medios de comunicación. Y lógicamente, le preguntaron por Carlos Alcaraz y su derrota en tercera ronda del Masters 1000 de Miami ante Sebastian Korda.

Rafa Nadal quiso salir en defensa del número 1 del mundo, que evidenció el cansancio con gestos durante el partido y que en la rueda de prensa posterior afirmó que necesita resetear para llegar en las mejores condiciones posibles a la temporada de tierra batida, que comienza el próximo 6 de abril con el Masters 1000 de Montecarlo, que es el primer gran objetivo del tenista murciano.

Nadal sale en defensa de Alcaraz

«Cuando uno viene a ganar el Abierto de Australia, tiene siete ‘Grand Slams’, es el número uno del mundo, ¿qué pasa, que va a ganar todos los partidos del año? No va a pasar. Creo que todos nos tenemos que agradecer a Carlos todo lo que está haciendo; está dando una cantidad de éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 o 25 años atrás», comenzó Nadal poniendo en valor lo que ha hecho Carlos Alcaraz en los últimos meses.

«Últimamente, a lo mejor, nos hemos acostumbrado a ello, pero yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace Carlos. No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tiene ningún sentido. No se le puede exigir más», opinó.

Rafa Nadal también se quiso pronunciar sobre la necesidad de tomar un descanso por parte de Carlos Alcaraz y ese «me quiero ir a casa», que pronunció durante el segundo set del partido. «Creo que todo el mundo tiene derecho, por mucho éxito que tenga, a estar frustrado, a estar cansado», opinó el mejor tenista de la historia de España, que concluyó con otra reflexión.

«Creo que él hubiera preferido no exteriorizarlo, porque es innecesario exteriorizarlo; ya lo sientes y te lo aguantas. Cuando se haya visto, seguro que no le habrá gustado verse así, pero es entendible que todo el mundo tenga un día en el que las cosas no vayan bien y que esté más cansado de la cuenta. Es totalmente respetable y mucho más entendible de uno a otro deportista», indicó», cerró.

La reflexión de Alcaraz tras caer en Miami

Carlos Alcaraz explotó en tercera ronda del Masters 1000 de Miami y, después de dejar claro durante el partido su hastío, dejó una reflexión en la rueda de prensa. «Ahora mismo estoy pensando en tomarme unos días libres, en resetear mi cuerpo y mi mente. Voy a casa a estar con mi familia y amigos, a descansar todo lo que mi equipo me permita. Necesito volver a sentirme con ganas de entrar en una pista», dijo el número 1 del mundo, que ahora se centrará en cargar las pilas para asaltar su tercer Roland Garros consecutivo el próximo mes de junio.