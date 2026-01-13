El Rafa Nadal Academy Team, al asalto de la Hexagon Cup 2026

Tras convertirse en uno de los equipos de referencia de la Hexagon Cup y alcanzar las finales en 2024 y 2025, el Rafa Nadal Academy Team by Cox volverá a luchar por estar en lo más alto del novedoso torneo por equipos, que se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero de 2026. Este año la Caja Mágica acogerá por primera vez la tercera edición de uno de los torneos referencia en el mundo del pádel.

Un año más, la pareja femenina del RNA Team estará compuesta por Martita Ortega y Gemma Triay, la única dupla capaz de ganar sus cuatro partidos en la pasada edición. En 2026, ambas volverán a ser uno de los pilares fundamentales del equipo. Por su parte, la pareja masculina contará por tercer año con Franco Stupaczuk, que este año estará acompañado por Pablo Cardona, la gran novedad del equipo en 2026. Cardona, que se ha erigido como una de las grandes promesas del pádel mundial, se ha distinguido por su potencia, que le llevó en 2024 a lograr el récord de sumar 30 smashes ganadores en un solo partido.

En el formato Next Gen, la pareja que representará a la Rafa Nadal Academy será la conformada por Enzo Jensen y Ramiro Valenzuela. Además, Rodrigo Ovide, responsable de la metodología de la Rafa Nadal Academy, y Carlos Pozzoni volverán a dirigir desde el banquillo a un equipo que aspira a lo máximo.

Primera vez en la Caja Mágica, la casa de Nadal

Uno de los grandes alicientes de la Hexagon Cup 2026 será la sede, ya que este año la competición se celebrará en la Caja Mágica, escenario en el que Rafa Nadal ha hecho vibrar a la afición española en numerosas ocasiones y donde consiguió cuatro títulos del Mutua Madrid Open, además de firmar épicas victorias representando a España, como en la Copa Davis de 2019.

Para este año, el Rafa Nadal Academy Team contará con el patrocinio principal de Cox, multinacional española comprometida con la sostenibilidad, la innovación y la generación de impacto positivo. Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, se ha mostrado muy feliz con la alianza.

«Estamos muy felices de contar con Cox en este proyecto. El año pasado comenzamos una importante alianza y su incorporación como sponsor principal del equipo refuerza nuestro proyecto en la Hexagon Cup, una competición que nos encanta y a la que iremos con el espíritu de optar a lo máximo. Tenemos un equipo muy comprometido, ilusionado y motivado que ha demostrado ser capaz de rendir a un gran nivel. La Caja Mágica nos trae grandes recuerdos y tengo ya unas ganas tremendas de volver», ha dicho sobre el acuerdo.

Por su parte, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, ha explicado la razón de amplificar esta sinergia: «Nos mueve la pasión por asumir retos y convertirlos en oportunidades de mejora para nuestro entorno. Para ello creemos que la vía está en generar sinergias con aquellas entidades con las que compartimos visión y valores. Cox, al igual que la Rafa Nadal Academy, lleva por bandera la sostenibilidad, la innovación, la transparencia, la honestidad, la superación y el talento. Seguro que juntos haremos cosas importantes en la Hexagon Cup».

Los rivales de la Rafa Nadal Academy Team

El Rafa Nadal Academy Team by Cox tendrá como rivales en esta edición de la Hexagon Cup a Robert Lewandowski (RL9 Team), Andy Murray (AD/vantage Team), Eva Longoria (Eleven Eleven), el Team Bella Puerto Rico, el Team Hexagon Cup, el Kun Agüero (Krü Padel) y Pierre Gasly (10 Padel Team) durante cuatro vibrantes jornadas que decidirán qué equipos acceden a las finales del domingo 1 de febrero.

Conocida por formar a tenistas de talla mundial desde su apertura en 2016 en Manacor, la Rafa Nadal Academy by Movistar también ha apostado por el pádel gracias al desarrollo de programas formativos para jóvenes y adultos en unas instalaciones punteras en las que se ubican nueve pistas exteriores y diez pistas cubiertas. Su centro de fitness, sus pioneros espacios de salud y wellness, su amplia oferta de restauración y su moderna residencia hacen que la Rafa Nadal Academy se haya convertido en uno de los lugares idóneos para la práctica del pádel. Todo ello ha propiciado un entorno perfecto para el desarrollo de jóvenes talentos y de adultos que deseen vivir una experiencia única en un hábitat idóneo para la práctica deportiva.