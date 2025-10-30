La Hexagon Cup 2026 anuncia un calendario plagado de estrellas

La Hexagon Cup 2026 ya tiene calendario de competición. El torneo, que se disputará del 28 de enero al 1 de febrero, estrenará sede en la Caja Mágica de Madrid, nuevo escenario de una cita que vuelve a reunir a las principales estrellas del pádel mundial. Ya se conocen los enfrentamientos directos entre los ocho equipos que pelearán por jugar la gran final del domingo.

El equipo de KRÜ Padel by Taktika, liderado por Kun Agüero y Gabriel Pérez Krieb, llega con la intención de defender el título conquistado en la pasada edición. No lo tendrá fácil: siete equipos intentarán arrebatarle la corona, entre ellos AdVantage Padel Team, campeón en 2024, y la Rafa Nadal Academy, subcampeón en las dos ediciones anteriores.

Precisamente será el equipo de la Rafa Nadal Academy, con Pablo Cardona y Franco Stupaczuk, el encargado de dar el pistoletazo de salida a la competición frente a Eleven Eleven, con Javi Garrido y Tino Libaak. Un estreno de altura para abrir una semana en la que el espectáculo está garantizado desde el primer día. Ese mismo día los campeones defensores, Krü Padel by Taktika iniciará su defensa del título con Fede Chingotto y Momo González, frente a Mike Yanguas y Javi Leal de X Padel. Delfina Brea y Martina Calvo jugarán juntas en ADvantage Padel Team, una de las parejas más interesantes, y se enfrentan ese mismo miércoles a Alejandra Salazar y Carmen Goenaga del Hexagon Team. Auténticos partidazos.

Desde esa jornada inaugural, el público podrá disfrutar de los números uno del mundo. Agustín Tapia (RL9) y Gemma Triay (Rafa Nadal Academy) debutarán ese mismo miércoles en la Caja Mágica como parte del atractivo cartel. De hecho, no hay día de competición sin la presencia de alguno de los números uno, ya sea en categoría masculina o femenina, un hecho único en el calendario internacional del pádel. Además, cada día, en el Estadio 3, los mejores jugadores jóvenes del mundo jugarán sus partidos de Next Gen.

De miércoles a sábado, el torneo ofrecerá ocho partidos diarios: tres de categoría masculina, tres femenina y dos de la división Next Gen. Los encuentros masculinos y femeninos se disputarán en el Estadio Central de la Caja Mágica, mientras que los Next Gen tendrán lugar en el Estadio 3. Las jornadas arrancarán a las 11:00 horas.

El sábado, el número uno del ranking masculino, Arturo Coello, junto a Coki Nieto, de Team Bella Puerto Rico serán los encargados de cerrar la fase regular, antes de que el domingo llegue el gran desenlace con las finales por el título y el tercer y cuarto puesto, ambas al mejor de tres partidos, que decidirán al campeón de la Hexagon Cup 2025. Cada partido masculino y femenino de la fase regular concede dos puntos al ganador y un punto los partidos de Categoría Next Gen. Cada enfrentamiento puede ser clave.

«Estamos orgullosos de que Hexagon Cup es sinónimo de máxima calidad deportiva y exigencia competitiva desde el primer día. Todos los días los espectadores podrán ver números uno en pista en un escenario icónico como la Caja Mágica, algo único y que nos consolida en la élite mundial del pádel», destaca Sergio Lewin, Operations and Sporting Managing Director de Hexagon Cup. Cinco días de competición, ocho equipos y un solo objetivo: levantar el trofeo en el nuevo templo del pádel mundial.

Calendario completo de partidos y equipos

Miércoles:

Pista Central

11:00 – Rafa Nadal Academy – ElevenEleven (masculino)

(A continuación) – Krü Padel by Taktika- ElevenEleven (femenino)

(A continuación) – Rafa Nadal Academy – RL9 (femenino)

(A continuación) – X Padel – Krü Padel by Taktika (masculino)

(A continuación) – ADvantage Padel Team – Hexagon Team (femenino)

(A continuación) – ADvantage Padel Team – RL9 (masculino)

Estadio 3: Categoría Next Gen

11:00 – ADvantage Padel Team – Team Bella Puerto Rico

(A continuación) – Hexagon Team – RL9

Jueves:

Pista Central

11:00 – Hexagon Team – Rafa Nadal Academy (femenino)

(A continuación) – Team Bella Puerto Rico – Rafa Nadal Academy (masculino)

(A continuación) – X Padel – Team Bella Puerto Rico (femenino)

(A continuación) – X Padel – ElevenEleven (masculino)

(A continuación) – Krü Padel by Taktika – RL9 (femenino)

(A continuación) – Rafa Nadal Academy – ADvantage Padel Team (masculino)

Estadio 3: Categoría Next Gen

11:00 – X Padel – RL9

(A continuación) – Krü Padel by Taktika – ElevenEleven

Viernes:

Pista Central

11:00 – Team Bella Puerto Rico – RL9 (femenino)

(A continuación) – RL9 – X Padel (masculino)

(A continuación) – ADvantage Padel Team – ElevenEleven (femenino)

(A continuación) – Hexagon Team – ElevenEleven (masculino)

(A continuación) – Rafa Nadal Academy – X Padel (femenino)

(A continuación) – Team Bella Puerto Rico – Krü Padel by Taktika (masculino)

Estadio 3: Categoría Next Gen

11:00 – X Padel – Rafa Nadal Academy

(A continuación) – ADvantage Padel Team – Hexagon Team

Sábado:

Pista Central

11:00 – ADvantage Padel Team – X Padel (femenino)

(A continuación) – RL9 – Hexagon Team (masculino)

(A continuación) – Hexagon Team – Krü Padel by Taktika (femenino)

(A continuación) – Krü Padel by Taktika – Advantage Padel Team (masculino)

(A continuación) – Team Bella Puerto Rico – ElevenEleven (femenino)

(A continuación) – Rafa Nadal Academy – Team Bella Puerto Rico (masculino)

Estadio 3: Categoría Next Gen

11:00 – Krü Padel by Taktika – Rafa Nadal Academy

(A continuación) – Team Bella Puerto Rico – ElevenEleven

Domingo Finales:

3º y 4º puesto (al mejor de tres partidos)

Partidos por el título (al mejor de tres partidos)

Así han quedado los equipos tras el draft

KRÜ Padel Team (campeón defensor)

Masculino: Federico Chingotto y Momo González (se mantiene la pareja)

Femenino: Sofía Araújo (fichaje) y Claudia Jensen

Next Gen: Andrés Fernández Lancha y Alejandro Jerez Carnero

Rafa Nadal Academy Team: (subcampeones 2024 y 2025)

Masculino: Franco Stupaczuk y Pablo Cardona (fichaje)

Femenino: Gemma Triay y Marta Ortega (se mantiene la pareja)

Next Gen: Enzo Jensen y Ramiro Valenzuela

Eleven Eleven Team

Masculino: Javi Garrido (fichaje) y Valentino Libaak

Femenino: Paula Josemaría y Alejandra Alonso (se mantiene la pareja)

Next Gen: Francisco Cabeza y Guillermo Collado

Team Bella

Masculino: Arturo Coello y Coki Nieto (se mantiene la pareja)

Femenino: Bea González y Beatriz Caldera (fichaje)

Next Gen: Aimar Goñi y Juan Ignacio Rubini

RL9 Team

Masculino: Agustín Tapia y Jon Sanz (se mantiene la pareja)

Femenino: Ariana Sánchez y Andrea Ustero (fichaje)

Next Gen: Diego García y Dani Santigosa

X Padel Team

Masculino: Mike Yanguas y Javi Leal (fichaje)

Femenino: Claudia Fernández y Tamara Icardo (se mantiene la pareja)

Next Gen: David Gala y Flavio Abbate

ADvantage Team: (campeón en 2024)

Masculino: Martín Di Nenno y Juan Tello (se mantiene la pareja)

Femenino: Delfi Brea y Martina Calvo (sube desde la categoría Next Gen)

Next Gen: Manuel Castaño y José Jiménez Casas

Hexagon Team