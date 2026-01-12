El Gobierno ha duplicado el gasto en ciberseguridad para blindar los dispositivos electrónicos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en plena escalada de tensión con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, tras la intervención militar de su administración en Venezuela, que desembocó en la captura y enjuiciamiento del narcodictador del país latinoamericano, Nicolás Maduro.

La Junta de Contratación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños ha licitado un contrato para garantizar los «servicios de ciberseguridad en Presidencia del Gobierno». El pasado año, la cartera del político socialista desembolsó 535.000 euros por ejercicio para este fin. Ahora, este gasto se ha visto disparado hasta los 1.196.394,15 euros al año, según los documentos del ministerio a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Ejecutivo argumenta este dispendio en «la necesidad de garantizar un nivel adecuado de protección de los sistemas de información que dan soporte a las funciones y competencias de la Presidencia del Gobierno». Y asegura que existe una «creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas» que justifica incrementar el gasto para defenderse.

A su vez, reconoce que «los activos gestionados» por Presidencia son cada vez más críticos: «Exige una respuesta proactiva, especializada y continua que excede las capacidades técnicas, operativas y humanas actualmente disponibles en la estructura interna de la unidad». Es decir, que los medios de los que goza el Ejecutivo no son lo suficientemente avanzados para proteger La Moncloa.

«No dispone» de protección suficiente

Es más, subraya que la «unidad competente en materia de seguridad de la información no dispone de los medios materiales ni personales suficientes para asumir con plena eficacia las funciones de administración, prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes de ciberseguridad».

«Resulta necesario contar con un proveedor especializado que pueda dar soporte técnico experto, garantizar una vigilancia permanente», indica la memoria justificativa del contrato. De ese modo, una empresa externa aportará «capacidades avanzadas de análisis y respuesta ante amenazas, que no pueden ser cubiertas adecuadamente con recursos propios».

Todo ello con el objetivo de «asegurar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y resiliencia operativa de los sistemas de información» para que sean «conformes a los niveles de exigencia del entorno institucional y normativo en el que opera la Presidencia del Gobierno».

El incremento significativo del gasto coincide con el creciente grado de tensión entre el Gobierno de Sánchez y el de Trump. Ya desde hace meses, la administración estadounidense venía tirando de las orejas al Ejecutivo socialista por su negativa a elevar el gasto militar al 5%, como el resto de aliados de la OTAN firmó hace unos meses.

«España es un problema»

Trump arremetió en junio de 2025 contra Sánchez por negarse a subir su inversión en defensa: «España es un problema en cuanto al gasto». Más tarde aseguró que la administración de coalición entre PSOE y Sumar «no ha cumplido, pero lo hará».

Ante la negativa del Gobierno socialista, Trump se quejó en octubre alegando que «España no ha sido leal». «Es el único país; el resto sí ha subido del 2 al 5%, pero España no estaba de acuerdo con esto». Y le dijo a la OTAN que «habría que reprender a España por eso. Es muy malo, pero depende de la OTAN».

Apenas unos días después, en una reunión con Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, Trump le animó a tomar acciones contra Sánchez: «Creo que tendrás que hablar con España». «España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien», añadió. El presidente estadounidense insistió: «Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente».

El mandatario de EEUU incluso llegó a decir que España «debería ser expulsada de la OTAN» por no cumplir los compromisos de gasto en Defensa que requiere la Alianza Atlántica.

Tensión tras la captura de Maduro

Ahora, la clínica intervención militar de Trump en Venezuela que permitió la captura y encarcelamiento del narcodictador Maduro ha despertado nuevos recelos entre Sánchez y la administración estadounidense.

Sánchez reaccionó el mismo día del ataque de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, y además de no celebrar la detención, dijo a Trump, que había «que respetar el Derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas». «Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad», subrayó en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter.

Más tarde, el presidente español se alineó con postulados chavistas al hablar de que la operación de Trump para capturar a Maduro era un «precedente muy peligroso». Fue una acción militar que «es a todas luces ilegal» y le acusó de querer «apropiarse de los recursos naturales» de otro país.

En toda esa tensión y tras la acción militar de Trump, otra de las realidades que se expuso fue la elevada capacidad de inteligencia militar de la administración estadounidense. Algo ante lo que ahora Sánchez parece estar protegiéndose para evitar otro caso como el que sufrieron el propio presidente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Todos ellos fueron infectados por el software israelí de espionaje Pegasus por el que se señaló al Gobierno de Marruecos.