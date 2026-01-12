Ni Las Rozas ni Majadahonda: el pueblo de Madrid donde vive el padre de la Reina Letizia

Lejos de los focos y de algunas de las zonas residenciales más asociadas al entorno de la Familia Real, el padre de la Reina Letizia ha elegido Pozuelo de Alarcón como lugar de residencia. Un municipio situado al noroeste de Madrid que combina tranquilidad, calidad de vida y cercanía con la capital, y que encaja a la perfección con el perfil discreto y reservado de Jesús Ortiz, una figura clave en el ámbito familiar de la Reina, aunque siempre ajena al protagonismo mediático.

El suegro del Rey lleva el periodismo y la comunicación en la sangre, una vocación que no es fruto del azar. Es hijo de Menchu Álvarez del Valle, una de las voces más queridas y reconocidas de la radio asturiana, fallecida en 2021, y sobrino de Marisol Álvarez del Valle, también histórica profesional de las ondas que trabajó junto al inolvidable Bobby Deglané. Pese a contar con una trayectoria consolidada y respetada dentro del sector, su nombre trascendió al gran público no por su carrera, sino por un acontecimiento personal que marcó un antes y un después en su vida.

Fue en 2003 cuando Jesús Ortiz se convirtió, de manera casi involuntaria, en protagonista secundario de la crónica social tras el anuncio del compromiso de su hija Letizia Ortiz con el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Desde ese momento, su figura quedó inevitablemente ligada a la Casa Real, aunque siempre ha optado por mantener un perfil bajo, alejado de declaraciones públicas y de cualquier tipo de polémica.

Una tradición muy especial

A pesar de esa discreción, hay momentos del año en los que la atención mediática se centra inevitablemente en su hogar. Uno de ellos es la celebración del Día de Reyes, una cita ya tradicional para la Familia Real que tiene un profundo significado familiar. Desde hace años, los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, se desplazan hasta la casa de Jesús Ortiz para compartir una jornada marcada por la intimidad, el roscón y el intercambio de regalos.

Una tradición que se ha mantenido en el tiempo y que también se ha repetido este año. En esta ocasión, se pudo ver a los Reyes accediendo a la exclusiva urbanización donde reside el padre de doña Letizia acompañados de sus hijas. Más tarde, se sumaron a la reunión Paloma Rocasolano y Telma Ortiz, completando así un encuentro familiar que se ha convertido en una de las estampas más entrañables y menos institucionales del calendario real.

¿Dónde vive el padre de la Reina?

Jesús Ortiz vive en Pozuelo de Alarcón, un municipio que destaca por su carácter residencial y por ofrecer un entorno sosegado sin renunciar a una excelente conexión con Madrid. Situado a menos de 15 minutos en coche del Palacio de la Zarzuela, Pozuelo permite desplazamientos rápidos y cómodos, algo que facilita los encuentros familiares y refuerza su condición de enclave estratégico dentro del entorno más cercano de la Casa Real.

Pero más allá de su ubicación, Pozuelo de Alarcón ofrece una calidad de vida difícil de igualar. Cuenta con más de 70 parques urbanos, ideales para paseos tranquilos y actividades al aire libre, y dispone de una amplia oferta comercial y gastronómica. Centros como Zielo, Zoco Pozuelo o El Torreón albergan tiendas boutique y más de 170 restaurantes y bares, configurando una zona dinámica, pero alejada del bullicio del centro de la capital.

No es habitual ver a Jesús Ortiz paseando por las calles del municipio ni participando en la vida social visible de la zona. Sin embargo, en alguna ocasión se le ha visto realizando gestos tan cotidianos como hacer la compra en un supermercado Carrefour de la Ciudad de la Imagen, una imagen que refuerza su voluntad de llevar una vida normal dentro de lo posible.

Tras más de cinco décadas vinculadas al exigente mundo de la comunicación, no resulta extraño que haya optado por este entorno para disfrutar de una etapa más tranquila junto a su mujer, Ana Togores. Ambos se casaron en 2004, apenas dos meses antes de la boda de doña Letizia con Felipe VI, y desde entonces han mantenido una relación sólida y alejada de cualquier exposición pública innecesaria.

Un barrio perfecto para Jesús Ortiz

El barrio tranquilo en el que reside parece reflejar fielmente la personalidad de Jesús Ortiz. Siempre se ha mantenido al margen de controversias, rara vez concede entrevistas y no tiene intención de publicar memorias ni de capitalizar su cercanía a la Corona. No obstante, recientemente ofreció una pincelada de su mundo interior en una entrevista concedida a Vanity Fair, donde compartió algunos aspectos poco conocidos de su vida personal.

En ella, se definió como un «músico de oído», explicando que disfruta dedicando horas a sacar acordes con la guitarra o a reinterpretar canciones al piano. También confesó su pasión por la lectura, aunque con una clara preferencia por los textos de no ficción. Le interesan especialmente los artículos científicos, las investigaciones históricas y las publicaciones relacionadas con la comunicación, una muestra más de que su vínculo con el conocimiento y el pensamiento crítico sigue muy presente.