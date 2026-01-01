El significativo mensaje de los Reyes para dar la bienvenida al 2026: "Ilusiones renovadas"

Los Reyes Letizia y Felipe se han sumado a la oleada de mensajes que inundan las redes sociales para felicitar la entrada al año nuevo y transmitir sus mejores deseos de cara al 2026. «Que sea un año de ilusiones renovadas, nuevas oportunidades y éxitos compartidos desde la unidad, la responsabilidad y el compromiso con el bien común. ¡Feliz Año Nuevo!», han compartido desde la cuenta oficial de Casa Real en Instagram.

Pese a que los monarcas se han tomado un descanso en su agenda para pasar estos días en familia, el próximo día 6 de enero les veremos reaparecer en público. Día en el que, como viene siendo habitual todos los años, les tocará atender la Pascua Militar junto a la princesa Leonor.

Mensaje de los Reyes Letizia y Felipe en Instagram. (Foto: Redes sociales)

Las palabras que han transmitido Don Felipe y Doña Letizia vienen a respaldar el propio discurso que el monarca dio el día de Nochebuena. En el mismo, su Majestad apelaba al diálogo para no caer en los extremismos y mantener el legado democrático. «Estoy hablando del respeto en el lenguaje y en la escucha de las opiniones ajenas. Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos», señalaba con contundencia desde el Salón de Columnas del Palacio Real.

Los Reyes y sus hijas felicitan las fiestas con una imagen familiar tomada en Asturias en 2025. (Foto: Casa Real)

Dejando sus deberes instituciones a un lado, al menos por unos días, los Reyes también han aprovechado para pasar tiempo con sus hijas: la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sobre todo ahora que ambas han emprendido su propio camino lejos de casa. Y es que la heredera al trono sigue adelante con su formación militar, mientras que la infanta Sofía cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en Lisboa, Portugal.

Los planes de los Reyes esta Navidad

De esa forma, no sorprende que hayan querido aprovechar estos días para pasarlos en familia y realizar planes como los que vimos hace apenas una semana. Y es que Felipe y Letizia acudieron junto a sus hijas a uno de los musicales más destacados dentro del catálogo cultural de Madrid: Rent, una obra que narra la lucha de unos jóvenes por cumplir sus sueños y ha resultado ganadora de un Premio Tony y un Pulitzer. Una visita que tomaba completamente por sorpresa a los artistas, quienes se mostraron muy honrados al poder contar con su presencia.

Los Reyes y sus hijas disfrutando de un plan privado. (Foto: Instagram)

«Fue un momento muy especial para todo el equipo», detallaban. Además, también aprovecharon para reunirse y pasar tiempo con Paloma Rocasolano, -madre de la Reina y con la que suelen pasar la Nochebuena-, pero también para visitar a Doña Sofía.

Este 2025 ha sido un año lleno de logros y muchos cambios para la familia real, y uno de ellos viene también relacionado con el éxito que han alcanzado en redes sociales. De hecho, ya cuentan con un millón de seguidores en Instagram, pese a ser una de las últimas monarquías en sumarse a esta plataforma. En apenas un año, -la cuenta se abría en junio de 2025-, muchas de sus publicaciones se han vuelto virales.