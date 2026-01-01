Descubrimos cuánto cuesta el primer año de estudios de la Infanta Sofía en Lisboa

Lisboa se ha convertido en el punto de partida del nuevo camino académico de la Infanta Sofía. La hija menor de los Reyes ha iniciado allí el primer curso de su formación universitaria, una etapa que marca un cambio respecto a la tradición académica de la Familia Real española y que supone también una inversión económica significativa, asumida íntegramente por Felipe VI y doña Letizia.

La joven, de 18 años, cursa un grado de tres años en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro universitario privado fundado en 2021 y adscrito a la Universidad de Londres. El programa académico se desarrolla en tres ciudades europeas: Lisboa durante el primer curso, París en el segundo y Berlín en el tercero, un modelo que permite a los alumnos rotar por distintos campus internacionales.

La decisión de continuar sus estudios en el extranjero responde al deseo de Sofía de prolongar la experiencia internacional iniciada en el Atlantic College de Gales. No obstante, el Rey estableció varias condiciones: que pudiera seguir cumpliendo con su papel institucional como Infanta de España, que eligiera una formación vinculada a la actividad pública y que pudiera desplazarse con facilidad a España cuando fuese necesario.

Gastos mensuales: transporte, comida y seguro médico

La matrícula anual asciende a 18.500 euros, una cifra a la que se suman los gastos de alojamiento y manutención en la capital de Portugal. Para el primer año, la hermana de la Princesa Leonor reside en una residencia de estudiantes situada en la zona de Benfica. El complejo ofrece habitaciones individuales con baño privado, cocina compartida, salas de estudio, gimnasio, jardín, zonas comunes y lavandería, además de conexión directa con el centro de la ciudad mediante transporte público.

El coste del alojamiento en este tipo de residencias oscila entre 590 y 690 euros mensuales, lo que supone entre 7.000 y 8.280 euros al año. A esta cantidad hay que añadir otros gastos habituales en la vida universitaria. El seguro médico privado tiene un coste aproximado de 25 euros al mes, mientras que el abono de transporte público ronda los 30 euros mensuales. En alimentación, el gasto medio estimado se sitúa entre 150 y 200 euros al mes, dependiendo del estilo de vida y del uso de la cocina compartida.

Otros desembolsos habituales incluyen el plan de telefonía móvil, con un coste medio de 10 euros al mes, y los gastos relacionados con ocio y vida diaria, que se sitúan entre 100 y 150 euros mensuales. Sumando todos estos conceptos, el coste total del primer año académico en Lisboa se sitúa aproximadamente entre 9.100 y 11.440 euros, sin contar la matrícula universitaria.

Así las cosas, supone una inversión que puede superar los 28.000 euros anuales, sumando matrícula, alojamiento y gastos asociados. Una cifra acorde con un modelo educativo internacional que combina formación académica, experiencia en distintas capitales europeas y una estructura universitaria de reciente creación.

El campus universitario en el centro histórico de la ciudad

El campus lisboeta del Forward College se encuentra en el barrio de Bairro Alto, uno de los enclaves históricos y culturales de la ciudad. Parte de las clases se imparten en Soriano, dentro del Centro Creativo Interpress – Bairro Alto, un antiguo edificio industrial que albergó una imprenta y que hoy reúne a empresas creativas. El espacio ofrece a los estudiantes un entorno académico de unos 150 metros cuadrados, integrado en una zona céntrica y bien comunicada.

Primeras imágenes de la infanta Sofía en Lisboa. (Foto: Casa Real)

Hasta ahora, la Infanta Sofía había compartido formación con su hermana, la Princesa de Asturias, tanto en el Colegio Santa María de los Rosales como en el Atlantic College. Con el inicio de esta etapa universitaria, la hija menor de los Reyes comienza a construir un recorrido académico propio, con Lisboa como primer escenario de un proyecto educativo que continuará en París y Berlín durante los próximos años.