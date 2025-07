Alejandra Rubio se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de la televisión. En la primera emisión de La isla de las tentaciones, la hija de Terelu Campos dio el salto a la pequeña pantalla para comentar este reality que se mantiene en antena. Tras ello, otros programas de Telecinco han contado con la novia de Carlo Costanzia como colaboradora. Sin embargo, muchas veces ha sido cuestionada por sus estudios, ya que no está formada en Periodismo ni en Comunicación. De hecho, el plan inicial de la nieta de María Teresa Campos era estudiar la carrera de Derecho, aunque finalmente se decantó por su faceta como tertuliana. Eso no significa que la joven no tenga formación pues, durante su etapa escolar, estuvo en uno de los más reconocidos centros de Madrid: Santa María de los Rosales, el mismo en el que estuvieron Felipe VI y sus hijas.

La conexión de Alejandra y la realeza

El pasado 28 de junio, Paty Sánchez Flores, la hija de Quique Sánchez Flores y nieta de Carmen Flores, pasó por el altar con Javier Millet, su novio desde hace casi una década. Además de reunir a su familia, la joven invitó a sus amigos de toda la vida y los que formaron parte de su infancia, como fue Alejandra Rubio. De hecho, la hija de Terelu Campos no pudo ocultar su alegría en una de sus semanas más tensas debido a su visita a una cárcel de Italia -donde está interno su cuñado Pietro Costanzia-. «Gracias por poder reencontrarme con las personas que han crecido conmigo, da igual el tiempo que pase, las buenas amistades perduran», escribió la colaboradora televisiva junto a un carrete de imágenes con sus compañeros.

Santa María de los Rosales. (FOTO: GTRES)

Al formar parte de una de las familias mejor posicionadas socialmente de nuestro país, no es de extrañar que Alejandra Rubio haya tenido acceso a los mejores colegios y a la mejor formación. La nieta de María Teresa Campos comenzó, por casualidad, sus estudios escolares en el mismo centro en el que estuvieron Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía: Santa María de los Rosales, un exclusivo colegio ubicado en Aravaca y que goza de unas importantes medidas de seguridad cuyo precio por curso es de 7.000 euros por alumno, sin contar con las actividades extraescolares.

Fue la propia Alejandra la que desveló que una persona muy cercana a su familia le recomendó este colegio, ya que el centro que su madre tenía pensado había cerrado el plazo de inscripción: «Mis padres decidieron en su día el colegio al que tenía que ir yo. Lo que pasó es que mi madre era primeriza, trabajaba un montón, era la primera vez que tenía que inscribir a una niña en un colegio y se le pasó. Cuando fue, se había cerrado el plazo. Lo único que pasó es que un amigo en común de mis padres ayudó a que yo entrara en ese colegio». Según Pipi Estrada -que mantuvo una relación sentimental con Terelu-, la persona encargada de la gestión fue Álvaro Fuster, el mejor amigo del Rey de España.

Alejandra Rubio. (Foto: Telecinco)

Por su parte, la hermana de Carmen Borrego, que en contadas ocasiones se pronuncia sobre la vida privada de su hija, sí que presumió de que su unigénita se formara en la misma escuela que Leonor y Sofía: «Leonor, que siempre ha sido bastante simpática y muy sociable, se acercó a Alejandra y le dijo ‘me das un besito’. Y Alejandra fue a darle un beso, entonces el de seguridad se acercó, y mi hija se asustó y se marchó. Y yo le pregunté pero ‘la has dejado sin darle un beso’ y me dijo: ‘Sí, mamá, me dio miedo’».

Entre otros famosos que han llevado a sus hijos a este colegio también destacan los del ex matrimonio formado por Amelia Bono y Manuel Martos o Carlos Fitz James-Stuart, actual duque de Alba.