El paso atrás de la reina Sofía mientras la prensa francesa le pone nota

Han pasado casi tres semanas desde que la Reina Sofía hizo un viaje exprés a Mallorca para asistir a la tradicional recepción a las autoridades y representantes a la sociedad balear en el Palacio de Marivent, en la que participaron por primera vez la princesa Leonor y la infanta Sofía. La madre del Rey Felipe voló desde Madrid a Palma para estar en esta velada y después regresó a la capital para estar al lado de su hermana, la princesa Irene de Grecia, cuyo estado de salud es delicado. Según ha trascendido, los médicos le han recomendado que no viaje, por lo que doña Sofía no ha pasado este verano en Mallorca, sino junto a ella en Madrid.

Un verano atípico en la que no se la ha visto más allá de esta aparición puntual en la isla junto a los Reyes y a sus hijas, aunque la madre del monarca ha estado muy pendiente de la situación del país. De hecho, hace unos días se confirmó que la Fundación Reina Sofía había activado un fondo de emergencia de 50.000 euros para ayudar a las zonas afectadas por los incendios forestales en España.

La Reina Sofía y la princesa Leonor en Marivent. (Foto: Gtres)

Este fondo de emergencia va a destinarse a la recuperación de áreas devastadas, especialmente en la provincia de Orense. También se va a dar a apoyo a iniciativas que atienden a los animales afectados por los incendios y se va a reforzar la colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para ayudar a familias que han perdido sus hogares. Tanto esta cuestión como la protección del entorno y de los animales son temas que preocupan de manera especial a la madre del Rey Felipe VI.

Al margen de este fondo especial de emergencia, la Fundación Reina Sofía ya desarrolla otras iniciativas relacionadas con el medioambiente a través de diferentes proyectos a lo largo del año. La abuela de la princesa Leonor y de la infanta Sofía está constantemente al tanto de las actividades de la organización y compagina su trabajo en ella con las tareas como representante de la Casa de S.M. el Rey.

El Rey Felipe en una audiencia con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Precisamente esta donación ha llegado a los medios internacionales, que han querido recoger el gesto solidario de la madre del Rey Felipe VI con las zonas afectadas por el fuego en el que, sin duda, es el peor verano en lo que se refiere a incendios en nuestro país.

La revista francesa Point de Vue ha dedicado un artículo al gesto de la Reina Sofía, en el que ha alabado su actitud ante la delicada situación que está atravesando nuestro país: «Un verdadero muro de llamas devora el paisaje, sin final aparente. Durante dos semanas, el noroeste de España ha sido devastado por incendios incontrolables que continúan propagándose. Ante esta crítica situación, la Reina Sofía de España ha decidido actuar», reza el texto, que recoge también la vuelta del Rey Felipe VI a Madrid en medio de sus vacaciones para poder estar al tanto de la situación. El monarca se reunió con efectivos de la UME y ya ha expresado su deseo de visitar las zonas afectadas lo antes posible.