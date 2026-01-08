Laura Matamoros se ha estrenado como colaboradora televisiva por todo lo alto. La creadora de contenidos, que en los últimos años ha estado más enfocada a las redes sociales, ha regresado a la pequeña pantalla en el programa de Susanna Griso. En su estreno, y fiel a su naturalidad, la influencer ha hablado sobre algunos temas delicados de su vida familiar, como la relación entre su primo, Carlo Costanzia, y su tía, Mar Flores.

El consejo de Laura Matamoros a su primo Carlo

«Por suerte o por desgracia mi familia es pública. Siempre hay algún tema, pero siempre lo afronto con naturalidad y respondiendo de la mejor manera que yo sé u opino en ese momento», ha comenzado diciendo.

Carlo Costanzia y Mar Flores. (Foto: Gtres)

En esta conversación, Gema López ha querido saber si ciertos aspectos sobre la vida familiar las conocía o ha sabido de ellas a raíz de la publicación de Mar en calma, las memorias de su tía materna. «Lógicamente en mi familia eran temas que ya se sabían, no los hemos tratado por al delicadeza. Sí se sabían. Hay temas puntuales que no conocía. Cuando los he leído he tenido la piel de gallina. Siempre le he apoyado, tanto personalmente en la intimidad y públicamente y con eso es con lo que nos quedamos».

Ha sido entonces cuando Matamoros ha sorprendido al referirse a su primo Carlo, con el que ha perdido relación en los últimos años pese a haber sido en el pasado como hermanos -debido a la poca diferencia de edad que había entre ellos-. La influencer ha aconsejado a su primo que se posicione ya que estar en medio de la batalla de sus padres, en algún momento, le perjudicará. «No se puede estar en medio, hay que posicionarse. Tu padre es tu padre y tu madre es tu madre y es una situación incómoda. Estar en medio que creo que hay que posicionarse, no se puede quedar bien con las dos partes, porque te puede terminar salpicando», ha sentenciado.

Carlo Costanzia posa con Alejandra Rubio, Terelu Campos y su padre. (Foto: Gtres)

Recuerda la difícil ruptura de sus padres

Precisamente, Laura ha vivido muy de cerca lo que es una ruptura familiar y mediática ya que sus padres, cuando solo era una niña, decidieron tomar caminos por separado. Una decisión que marcaría su vida adulta por la gestión de sus progenitores sobre los entonces menores de edad. «Esos daños colaterales, porque tanto el uno como el otro, te implican, a la larga se sufren y se sufren mucho, porque de pequeños y tan inmaduros no sabemos gestionarlos y de mayor, como es mi caso, me siguen costando. Si no se curan, no se cierran esas heridas. Poco a poco se llevan de otra manera, pero en el corazón queda algo», ha explicado.

Finalmente, Laura ha reflexionado sobre su situación actual pese a que es madre separada: «Ahora que soy madre, te das cuenta del lugar que tienen las madres para los hijos. El lugar que tiene mi madre es el que hemos podido dar todos y con el amor, que es lo más importante».