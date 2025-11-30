Muere una de las mejores amigas de Laura Matamoros: "Tengo el alma rota"

Laura Matamoros ha emitido un triste comunicado a través de su cuenta de Instagram para despedirse de Lourdes, una de sus grandes amigas. La influencer ha estado un tiempo apartada de la crónica social y ha intentado proteger su esfera privada, pero poco a poco va abriendo su corazón y ahora acaba de anunciar una desgraciada noticia. De una forma muy sentida, ha dicho adiós a una persona que, sin duda, dejará una huella imborrable en su memoria.

«Mi amor, ya en paz. Qué dolor tan grande, pero qué alegría haber vivido tanto contigo. Sevilla nos unió y Londres nos hizo mejor», ha empezado diciendo. Estas palabras han estado acompañadas por una foto que refleja la bonita amistad que la hija de Kiko Matamoros mantenía con su compañera de vida.

Mensaje de Laura Matamoros. (Foto: Instagram)

Su texto concluye: «Mi alma está rota, no puedo soportar lo injusta que ha sido esta enfermedad contigo. Nos vamos a encontrar y volver a reír, bailar y contar todos los chismorreos de la vida. Tus ojos siguen brillando desde donde estés. Te quiero a rabiar».

Laura Matamoros tiene por delante un camino complicado, sobre todo porque vienen unas fechas muy significativas: la Navidad. Por suerte, la creadora de contenido puede contar con el apoyo de su familia. Hace años que firmó la paz con su padre e incluso acercó posturas con su hermana Anita, así que en estos momentos no tiene cuentas pendientes con nadie. Eso sí, no olvida que su pasado ha sido complejo y reconoce que le ha dejado heridas difíciles de sanar.

El dolor de Laura Matamoros

Laura Matamoros saltó a la fama gracias a Gran Hermano VIP, un concurso en el que mostró su lado más vulnerable. En aquel momento era una gran desconocida para el público y lo único que se sabía de ella era que su padre se llamaba Kiko Matamoros. Entrar en la famosa casa de Guadalix de la Sierra fue la excusa perfecta para arremeter contra Makoke, a quien acusó de estar detrás de sus problemas familiares.

Kiko Matamoros en Madrid. (Foto: Gtres)

La influencer aseguró que Makoke había sido un obstáculo en la separación de sus padres y prometió que había sufrido mucho durante su adolescencia. Con el paso del tiempo ha cambiado el tono, pero el discurso sigue siendo el mismo. Insiste en que lo pasó muy mal cuando sus padres se divorciaron y garantiza que no hará pasar a sus hijos por lo mismo.

Laura tiene dos críos y su relación con Benji Aparicio, el padre de los pequeños, ha estado cargada de idas y venidas. Sin embargo, se ha esforzado para que los problemas que hay (o ha habido) entre ellos se queden ahí y no perjudiquen a terceros. «Sí se puede llevar una separación amistosa o cordial para que tus hijos crezcan en un ambiente sano y no tengan ese tipo de traumas tanto de pequeños como de mayores», declaró durante una entrevista en Y ahora Sonsoles.