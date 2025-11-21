Laura Matamoros habla como nunca sobre el divorcio de sus padres: "Lo recuerdo con terror"
Laura Matamoros ha recordado cómo esperaba a su padre en la puerta de su casa
Además, ha contado que ese patrón no se ha repetido con Benji, su ex
Laura Matamoros ha abierto su corazón para hablar sobre uno de los episodios más duros de su vida y que, sin duda, marcaría un antes y un después en su personalidad y en su familia: la separación de sus padres, Kiko Matamoros y Marián Flores.
La influencer siempre ha sido muy reticente a la hora de desvelar algunos aspectos de esta parcela de su intimidad y, sobre todo, porque su madre prefiere estar al margen de la fama -pese a que dos de sus hijos son conocidos, así como su ex-. Sin embargo, la creadora de contenido no ha podido evitar pronunciarse sobre la ruptura, ya que ese episodio tan complicado marcaría la manera en la que, como madre soltera, educa a sus hijos.
Laura recuerda la separación de sus padres
La joven, que desde hace años está inmersa en el mundo de las redes sociales, ha acudido al plató de Sonsoles Ónega donde ha coincidido, además, con su tía Mar -que es colaboradora del programa-. Sin pensárselo siquiera, Matamoros ha recordado cómo vivió la ruptura familiar. «Lo recuerdo con terror, porque no fue para nada una separación amistosa. Cuando mi padre se fue de casa ese apego que sentía por él», ha comenzado diciendo.
Kiko Matamoros y su hija Laura. (Foto: Gtres)
Como nunca antes, la creadora de contenidos -al borde de de las lágrimas-, ha explicado que todavía tiene imágenes en su memoria de «cuando estaba esperando a su padre llorando desconsoladamente»: «Es un poco duro seguir interiorizando en eso y que me siga doliendo pero así ha sido mi infancia y ese es el recuerdo que tengo. Yo sé que ellos no supieron gestionarlo bien y eso nos afectó a nosotros, aunque en el fondo sé que no quisieron hacernos daño, pero inevitablemente lo hicieron. Me estoy dando cuenta de que no lo he superado porque me pongo a llorar, así que creo que no lo he superado».
Matamoros ha confesado que, quizás, sus progenitores no supieron gestionarlo de la mejor manera y, sobre todo, por lo que junto a sus hermanos vivió: «Hay que tener muy en cuenta los actos y las palabras que se dicen delante de los niños, porque parece que no se dan cuenta. Pero fíjate yo que tenía solo 5 años y la mecha que tengo dentro como para recordarlo de esa manera y tan duro y cruel».
Su relación con Benji, el padre de sus hijos
Esta complicada etapa, sin duda, ha supuesto que en su caso -ya que está separada de Benji, el padre de sus hijos-, sea muy distinto al que ella vivió. «Dicen que los patrones se repiten, pero he intentado por mis hijos que son lo único que tengo de peso en mi vida, que no se repita lo que yo viví con la separación de mis padres».
Laura Matamoros y Benji Aparicio en Madrid. (Foto: Gtres)
De hecho, aunque consideraba que parecía imposible, puede presumir de una muy buena relación con el padre de sus vástagos, con el que coincide habitualmente: «También naturalizar otro tipo de relación de padres separados que la que yo tenía. La vida me ha dado una gran lección y me he dado cuenta de que si se puede llevar una separación amistosa o cordial para que tus hijos crezcan en un ambiente sano y no tengan ese tipo de traumas tanto de pequeños como de mayores».