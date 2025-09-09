Mar Flores ha contado, por primera vez, su versión sobre sus comprometidas fotos con Alessandro Lequio. La modelo y el aristócrata mantuvieron un idilio -que comenzó siendo clandestino- a finales de los 90 cuando la socialité mantenía una relación sentimental con Fernando Fernández Tapias.

En los próximos días verá la luz Mar en calma, sus memorias, en las que contará su versión de una historia que considera mal contada de sus vivencias -que son voz populi-. Sin embargo, hace unas horas, la maniquí hizo un adelanto de algunas de las páginas de su libro y abordó su historia con el conde Lequio. En este contexto, la madre de Carlo Costanzia y Pablo Motos se pronunciaron sobre las personas que estuvieron implicadas en la filtración de sus comprometidas fotos, entre las que se encuentra Kiko Matamoros, ex cuñado -ya que estuvo casado con su hermana Marián- y ex representante de Mar.

Sabido es que Laura Matamoros mantiene una muy buena relación con su tía Mar. La influencer ha visto en la hermana de su madre un espejo en el que mirarse en su carrera como creadora de contenidos. De hecho, hace unos meses ambas asumieron un reto deportivo conjunto. Por su parte, la ex concursante de Gran Hermano VIP pudo reconciliarse -precisamente en este reality de Telecinco- con su padre tras años sin hablarse.

Por ello es sorprendente que la joven, a través de sus redes sociales, haya aplaudido una entrevista en la que no deja en buen lugar a su figura paterna. «Orgullosa de ti, de tu crecimiento personal y del trabajo que has hecho personal para llegar hoy a dar este paso», ha escrito Matamoros sobre la entrevista más reveladora de su tía Mar hasta la fecha.

La versión de Lequio

Aprovechando su aparición televisiva, Pablo Motos quiso interesarse sobre la versión de Mar sobre sus fotos con Lequio. Una historia nunca antes contada por la modelo que, horas antes, escuchó en la pequeña pantalla las vivencias del colaboradora televisivo.

El ex de Ana Obregón quiso ser previsivo antes de la entrevista de Motos y contó cómo vivió esta polémica de finales de los noventa: «Estas fotos, aunque lo he contado yo mil veces… Nos la hicimos los dos en la cama. Llevábamos un año de relación y nos hacemos esas fotos. Mar Flores tiene una imaginación tan activa, que perfectamente podría escribir ficción. Esas fotos nos las hicimos nosotros. Las copias las tiene el ex marido de la hermana de Mar Flores, que es Kiko Matamoros y que era su representante en ese momento. Dicho esto, yo no tenía copias, las tenía el fotógrafo amigo en ese momento, ya no más amigo».

Por su parte, el tertuliano de Vamos a ver puso sobre la mesa fue una provocación de la modelo a su ex: «Otra cosa que dice es que no eran escandalosas esas fotos, porque éramos dos personas con una relación romántica. Esas fotos eran escandalosas porque en dos de las fotos ella tiene un ejemplar en sus manos de un suplemento del ABC donde sale una entrevista suya en la que decía que el hombre de su vida era Fernando Fernández Tapias y que se quería casar con él y que era el amor de su vida».