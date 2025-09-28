La vida actual de Marián, la hermana de Mar Flores que renegó de la fama y se volvió anónima

Mar en calma. Así se llama el libro de Mar Flores que ha marcado un antes y un después en la crónica social. La modelo se ha propuesto hablar en primera persona de los aspectos más desconocidos de su vida y son muchos los que se han quedado con ganas de más. Por ese motivo, en LOOK hemos echado la vista atrás para poner el foco en una persona muy importante para la socialité: su hermana, Marián. Es la ex mujer de Kiko Matamoros y, aunque en el pasado fue un rostro mediático, actualmente vive alejada del mundo del espectáculo.

Para entender esta historia hay que tener en cuenta un detalle fundamental: la vida de Marián Flores no tiene nada que ver con lo que fue durante la década de los 70. En aquel momento, era modelo y la contrataron como azafata en el mítico concurso Un, dos, tres… responda otra vez. Su verdadero sueño era ser actriz y triunfar encima de los escenarios, pero la vida le tenía preparado otra cosa. Poco después de entrar en TVE conoció a Kiko Matamoros, quien se convertiría en padre de sus cuatro hijos: Lucía, Diego, Laura e Irene.

Un matrimonio tormentoso

Marián Flores y Kiko Matamoros estuvieron casados desde 1984 hasta 1996. El propio tertuliano ha reconocido que cometió muchos errores durante su matrimonio, de hecho, cree que en muchos momentos fue un padre ausente, motivo por el cual estuvo un tiempo sin hablarse con sus hijos. Laura Matamoros, cuando entró en Gran Hermano VIP, aseguró que su progenitor había sido injusto y le acusó de beneficiar constantemente a Anita, la hija que tiene con Makoke.

Kiko Matamoros con el rostro serio. (Foto: Gtres)

A pesar del apunte que hemos realizado con anterioridad, Kiko y Marián fueron felices durante un tiempo. Vivían en Sevilla y disfrutaban de cierta unión, pero Matamoros pensó que lo mejor para su familia era mudarse a Madrid para trabajar de representante. Es justo lo que hizo y, sin saberlo, empezó a escribir el principio del fin de su relación. Corría el año 1992 cuando Matamoros se convirtió en el representante del momento y su ajetreada vida laboral le terminó separando de sus seres queridos.

El ex colaborador de Sálvame era el representante de Mar Flores, por eso sabe tantas cosas sobre ella. Acabaron mal, muy mal, pero ha pasado mucho tiempo y Kiko no quiere tener problemas, especialmente porque Mar disfruta de una unión especial con Laura Matamoros.

El mal momento de Marián Flores

Marián Flores con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos recordado, Laura Matamoros fue la primera en reconocer que su familia atravesó muchos problemas cuando sus padres decidieron separarse. Lo cierto es que el ritmo de vida cambió para todos y Marián empezó a trabajar en Telemadrid, pero haciendo labores de redacción, pues no quería saber nada de la cámaras. Fue un momento complicado, aunque siempre contó con el apoyo de sus hijos y de su hermana Mar, quien ya era una modelo reconocida en todo el país.

Marián ha mantenido una postura muy coherente desde que decisión renunciar a la fama. Ha tenido muchas oportunidades de salir en revistas o de sentarse en platós de televisión y siempre ha respondido de la misma forma: con el silencio. La única excepción que hizo fue cuando acudió a Telecinco para recibir a su hija Laura después de Supervivientes. Al verla, la influencer pronunció una frase que explica perfectamente la postura de su progenitora: «No me lo puedo creer. Esto para ti es imposible».