Las vacaciones ‘de colegio’ de los Reyes: agenda despejada y planes en familia

A diferencia de otros royals europeos, los Reyes Felipe y Letizia procuran despejar su agenda por completo durante la Navidad. De esa forma, y desde que Don Felipe pronuncie su tradicional discurso en Nochebuena, los Reyes se desmarcan de ciertos actos, al contrario que otras familias reales, que sí mantienen su asistencia a ciertos servicios religiosos.

De esa forma, procuran tomarse unos días de descanso en los que poder disfrutar junto a sus hijas. Sobre todo ahora que la princesa Leonor y la infanta Sofía siguen con su formación lejos de casa; una en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, y la otra en el Forward College de Lisboa. Además, sus días estarán llenos de reuniones familiares, como la visita que siempre le hacen a Jesús Ortiz durante la tarde del 6 de enero, con quien siempre suelen comerse el Roscón de Reyes.

El Rey Felipe durante su Mensaje de Navidad. (Foto: Casa Real)

No será hasta ese mismo día, coincidiendo con la Pascua Militar, cuando volvamos a verles en público de manera oficial. Don Felipe cumple cada año con este acto que da paso al inicio del año militar, donde estará acompañado una vez más por la Reina y también por la princesa Leonor, quien se estrenaba en el año 2024 y suele vestir los uniformes de sus distintas formaciones militares (Tierra, Armada, Aire).

Los Reyes Letizia y Felipe junto a Leonor en la Pascua Militar de 2025. (Foto: Gtres)

Los planes familiares de los Reyes en Navidad

En cuanto a los planes que llevan a cabo en Zarzuela, la familia real suele seguir siempre la misma dinámica. Por ejemplo, pasan la Nochebuena en la intimidad del Palacio con la madre de la reina Letizia, Paloma Rocasolano. Una reunión a la que también se suman Telma Ortiz y sus dos hijas, Amanda y Erin. De hecho, el menú que degustan año tras año también se mantiene prácticamente intacto.

Tanto es así, que sus platos se han convertido en un auténtico clásico; comenzando por varios entrantes, donde destacan las tostadas de salmón ahumado aromatizadas con enebro, el jamón ibérico o las angulas. A lo que seguiría uno de los platos estrella de la velada y favorito de la Reina Lerizia: la sopa de almendras. En cuanto al plato principal, son los propios Reyes los que se encargan de elaborar un delicioso pavo relleno. Y, para terminar la velada, nunca faltan los dulces navideños, la fruta o el helado de café.

Letizia y Felipe durante el Día de Reyes. (Foto: Gtres)

Pero, antes de sentarse a cenar, cada 24 de diciembre los Reyes también aprovechan para visitar a la reina Sofía, que suele pasar la Nochebuena junto a su hermana, Irene de Grecia. Mientras que, por otro lado, el día de Navidad lo reservan en su totalidad para la emérita. Y, a partir del día 26, Don Felipe y Doña Letizia aprovechan para realizar algún viaje en privado del que apenas transcurren detalles. Una pequeña parcela que procuran mantener en la más estricta intimidad.