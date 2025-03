La carta de Laura Matamoros al padre de sus hijos dos años después de su ruptura

Laura Matamoros ha querido compartir en su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, un emotivo post dedicado al padre de sus hijos, con quien mantiene una buena relación. A pesar de haber puesto punto final a su historia de amor hace dos años, la que fuera concursante de Supervivientes ha querido dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento por un motivo de lo más especial.

La carta de Laura Matamoros a Benji

«Champions. Sólo vosotros podéis hacer este equipo, no sólo porque Mati haya ganado su primer torneo internacional de golf en Marco Simone, sino porque la constancia y la dedicación diaria de los dos, tiene su recompensa y, aunque es duro muchas veces, demostráis que se puede», ha comenzado diciendo en un carrusel de imágenes en las que aparecen padre e hijo muy cómplices ante el objetivo de la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Matamoros (@_lmflores)

«Gracias Benji porque sin ti esto no sería posible. Sois unos cracks y no puedo estar más orgullosa como madre y mis hijos también de tener al mejor padre que pueda existir. Me explayaría mucho más pero, este trabajo en equipo es admirable. La verdad es que, me emociona tanto que no paro de llorar», ha finalizado la creadora de contenido. De esta manera, Laura confirma su admiración por el padre de sus dos hijos en común.

Laura Matamoros y Benji Aparicio en el pasado. (Foto: Gtres)

Una historia con varias idas y venidas

Laura Matamoros y Benji Aparicio iniciaron su relación en 2016 y terminaron en el verano de 2023. Durante todo este tiempo tuvieron varias idas y venidas. A pesar de las crisis sentimentales que atravesaron en 2018 dieron la bienvenida a su primer hijo y, en 2022 llegaba el segundo. Poco después, tomaron la decisión de continuar sus vidas por caminos separados.

Laura Matamoros junto a Benji Aparicio. (Foto: Redes Sociales)

Aunque intentaron que su romance funcionara, no pudo ser. Sin embargo, siguen estando unidos y el respeto marca la tónica de su actual vínculo. Al margen de su pasado, por ahora ninguno de los dos ha revelado en qué punto sentimental se encuentran.

Es necesario mencionar que el empresario fue relacionado con Mar Torres, ex pareja de Froilán, mientras que Laura Matamoros rompió con Antonio Revilla el pasado mes de octubre. Cabe destacar también que, actualmente, Revilla está inmerso en una relación con Hiba Abouk.