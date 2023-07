El posible tercer embarazo de Laura Matamoros irrumpe en plena ruptura con Benji Aparicio

No es la primera vez que sucede, por eso hay tantos rumores encima de la mesa. La relación de Laura Matamoros y Benji Aparicio ha estado cargada de idas y venidas. Todo el mundo sabe que la pareja «ha luchado mucho», pero no han logrado solucionar sus diferencias. La influencer aseguró que se había esforzado al máximo para que su «familia imperfecta» se mantuviera unida, a pesar de que «no ha podido ser». La última vez que rompió con Beji habló abiertamente del tema, por eso ahora nadie entiende tanto secretismo.

Laura Matamoros reconoció en 2021 que había roto con Benji Aparicio, padre de su hijo Matías. La revolución llegó cuando a las pocas semanas se dio cuenta de que estaba embarazada. En ese momento pensó que había recibido una señal y que debía intentarlo de nuevo, así que volvió con el empresario. En esta ocasión ha sucedido algo muy similar, con una diferencia: Laura no quiere pronunciarse y lleva demasiado tiempo guardando silencio, teniendo en cuenta lo sincera que ha sido siempre.

¿Está Laura Matamoros embarazada?

Laura Matamoros se ha distanciado del foco mediático yéndose de vacaciones junto a su hermano Diego. El problema es que lo ha compartido en sus redes sociales, así que sus seguidores han seguido hablando. La hija de Kiko Matamoros ha publicado una foto que ha desatado todos los rumores. ¿Está embarazada o es un efecto óptico? Miles de fans se lo han preguntado, pues sería una situación idéntica a la que vivió tras su última ruptura con Benji Aparicio.

La modelo no se ha manifestado al respecto, de hecho no ha compartido con sus fans ni cómo se encuentra. Ha hecho caso omiso a la noticia de la separación, confirmada por la revista Semana. La foto que ha publicado es sospechosa, pero lo cierto es que Laura todavía no ha dado respuesta a la gran pregunta. En la imagen aparece posando sentada en un sofá, lleva puesto un bikini y ha mostrado su abdomen. Bien por el juego de luces o por cualquier otro motivo, da la sensación de que tiene la tripa hinchada, de ahí que sus seguidores crean que está esperando un bebé.

El silencio de la influencer

Laura Matamoros saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano VIP, concurso donde se sinceró con el público. Contó cómo era su familia y qué fallos había tenido Kiko Matamoros como padre, pero después cambió su discurso. Laura empezó a trabajar en las redes sociales y consolidó su carrera como influencer, por eso ya no quiere hablar de su vida privada. Ha hecho excepciones, pero de momento no quiere cruzar ciertos límites.

Las redes están llenas de preguntas sobre su posible embarazo. Todo el mundo quiere saber qué pasaría, pues no es la primera vez que descubre algo similar tras romper con Benji. Kiko Matamoros aseguró en Sálvame que la pareja no tenía problemas graves, simplemente roces en la convivencia. ¿Quiere decir esto que no es una ruptura definitiva? De momento solo sabemos que Laura se ha refugiado en su hermano Diego, uno de sus grandes apoyos. Es evidente que si está embarazada él lo sabe, pero tampoco ha hablado sobre el tema.