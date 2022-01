Laura Matamoros atraviesa una de sus etapas personales más felices. El pasado 27 de diciembre dio a luz a su segundo hijo, fecha que, además coincidía con el cumpleaños de su abuelo, Kiko Matamoros. Se trata del segundo hijo para la influencer y para Benji Aparicio, su pareja. Dos días después de dar a luz, fue dada de alta del Hospital Quirón Salud situado en Madrid y se desplazó a su domicilio para poder terminar de recuperarse y disfrutar de sus pequeños y de su familia en esta época del año tan especial.

Si bien hace unos días mostraba cómo está siendo su posparto, ahora ha dado a conocer más detalles y, es que Laura, ha sufrido un pequeño contratiempo de salud, que se está tomando con mucho humor. Vía Instagram, Matamoros ha relatado de qué se trata. “Os voy a contar mi situación actual que la verdad que a algunos les puede hacer mucha gracia, a mi no. He pasado una noche horrorosa y, es que me ha subido la leche, yo me tomé las pastillas y al final, el cuerpo es sabio y he ya con el segundo embarazo ha generado. Total… a parte de eso tengo un ganglio enorme en la axila que me duele una barbaridad no sabéis cómo tengo el pecho”, ha comenzado diciendo.

“Ya he ido al médico a que me tratasen y os vais a reír… no sabéis… estoy como débil”, ha añadido entre risas mientras se encuentra acostada en el sofá de su casa. “Me han recomendado de ponerme, a parte del tratamiento, frío, que me he puesto bolsas de guisantes tal cual en el pecho para que calme un poco…”, ha continuado explicando. “A parte hojas de col en el pecho. Así voy a estar unos días, además de relajadita, hoy por lo menos. ¡Qué barbaridad! ¡No sabéis el dolor! Qué mal lo he pasado, no os quiero ni contar…”, ha terminado diciendo.

Con esta naturalidad, Laura Matamoros ha narrado cómo ha empezado este 2022. La joven, por el momento, necesita descansar, aunque tal y como ha dicho ella misma, se encuentra bien.

Este es su segundo hijo con el empresario, con quien lleva varios años de relación. El 2 de mayo de 2018 Laura dio a luz a su primer retoño, al que llamaron Matías y con quien comenzaron a formar la familia que son hoy en día.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para la pareja, ya que han tenido varias idas y venidas. En el mes de abril, un mes antes de dar a conocer que estaba embarazada de su segundo hijo, Benji y Laura rompían su relación. Después, el embarazo cambió todos sus planes y decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, una historia de cinco años que ha puesto el broche de oro con sus dos hijos, Matías y Benji.