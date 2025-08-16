La importante condición que ha puesto Rosa López para hacer un homenaje a Álex Casademunt

Rosa López, también como Rosa de España, es una de las cantantes más reconocidas de nuestro país. Su paso por la academia de Operación Triunfo la catapultó a la fama y, tras ganar el concurso, fue la representante española en el certamen musical internacional Eurovisión. Junto a Chenoa,Nuria Fergo, Manu Tenorio y Bisbal, entre otros, hizo vibrar a toda una generación que les recuerda con gran cariño. Pero no todo fueron alegrías para ellos. El pasado 2 de marzo del año 2021, sus vidas dieron un giro de 180 grados. En una carretera de Mataró, Álex Casademunt se topó con la muerte de frente y perdió la vida. El joven, de 39 años, también fue participante de OT 2001 y mantenía muy buena relación con la totalidad de sus compañeros. Por eso su fallecimiento causó una honda consternación en ellos y su reconocimiento conjunto por parte de los que vivieron con el el reality sigue pendiente.

Ahora que ya han transcurrido más de 3 años de aquel trágico suceso y después de que David Bustamante le rindiera un particular recordatorio al fallecido en su último evento en Pinto, la prensa le ha preguntado a Rosa López por la posibilidad de hacer un homenaje a Casademunt relacionado con la música y con su etapa televisiva. Una expectativa que López no ha rechazado por completo, dejando la puerta entreabierta a poder recordar a Álex con sus compañeros a pesar de que confiesa que «es un tema delicado» porque, según se rumorea, no todos mantienen buenas relaciones entre ellos. Lo que sí ha puesto es una condición muy clara para que pueda llevarse a cabo la cita: que estén todos los que formaron parte de Operación Triunfo 1, ya que «Álex se merece todo», ha dicho haciendo un gesto hacia el cielo.

Rosa López atendiendo a la prensa. (Video: Gtres)

Las reivindicaciones de Rosa

Aprovechando la presencia de los medios de comunicación a las puertas de su domicilio, la de Granada se sirvió de los micrófonos de la agencia Gtres para dar voz a su profesión. Rosa quiso poner en valor el trabajo tanto de bailarines y coreógrafos como de los propios artistas y denunció las condiciones laborales que, en ocasiones, enfrentan. Unas palabras que van a colación de lo que le ocurrió recientemente a su compañera Nuria Fergo, que tuvo que cancelar un concierto por problemas técnicos de sonido, que imposibilitaron que el recital se pudiera desarrollar con normalidad.

Rosa López atendiendo a la prensa. (Video: Gtres)

«Si con este calor encima llegas y no hay un baño, que es lo básico, un ventilador o un foco… trabajamos por inercia y menos mal que es vocación», ha verbalizado aparentemente molesta y desesperada. De la misma manera, ha trasladado que ha lanzado un nuevo disco enmarcado en su nueva faceta de artista independiente, Diamantes negros, en el que canta a la fe, a los valores y a los principios. Siguiendo la línea del recuerdo, reconoce el poder que nos dan nuestros padres y rememora el sitio de donde viene para ser consciente de hasta dónde ha llegado. Este recién estrenado proyecto es, en toda regla, una visión retrospectiva de lo que ha sido su vida, su recorrido musical y cómo ha gestionado sus éxitos.