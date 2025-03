El duro testimonio de la madre de Álex Casademunt al recordar la muerte de su hijo: "Está conmigo"

La madrugada del 2 de marzo de 2021, Álex Casademunt perdió la vida a los 39 años en un accidente de tráfico ocurrido en Mataró, la ciudad barcelonesa en la que residía. Como no podía ser de otra manera, su muerte dejó consternados a todos sus familiares y amigos, incluidos sus compañeros de Operación Triunfo, quienes no se separaron de los seres queridos del cantante durante su triste despedida. Han pasado cuatro años de esta tragedia y su madre, Rosa González, ha decidido rendir homenaje a su hijo en una emotiva entrevista que ha querido conceder al magacín presentado por Sonsoles Ónega en Atresmedia.

«Tuvimos a Bruna esa tarde. Estábamos jugando y hablando, como siempre. Y a las 20:30 horas se fue y ya no lo vi más. Iba muy guapo», recuerda Rosa sobre el día en el que su hijo tuvo el accidente mortal. «Horas más tarde me llamó mi hija y no hablaba. Me dijo el nombre de mi hijo y ya me di cuenta de que algo malo había pasado […] Enseguida cogí el coche, me fui a buscar a su padre y nos fuimos los dos. Yo pensaba que se había dado con el coche, pero no sabía la magnitud», añadía.

Sobre el tanatorio y las horas siguientes al accidente, Rosa ha confesado que no tiene muchos recuerdos: «De esos días tengo un poco de lapsus. No me acuerdo del tanatorio ni de su despedida. Fue un gran impacto. A mí me cuesta muchísimo llorar. Siempre me quedo con cosas dentro, pero es cuando entonces me dan los ataques de ansiedad. Y es lo que me pasó», comentaba.

A pesar del duro varapalo que vivió en aquel entonces, Rosa ha reconocido que siente que Álex la acompaña y no la deja sola en ningún momento. «Me cuesta mucho decir tenía. Digo tiene, en presente. Yo estoy convencidísima de que está conmigo, en todos sitios y en todas partes, porque sus amigos me llaman y me dicen que notan su presencia», revelaba.

Rosa González, madre de Álex Casademunt, en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Para pronunciarse sobre la relación que mantenía Casademunt con su hija Bruna, Rosa tan solo ha podido utilizar palabras bonitas. «Era su juguete y su todo. Estaba todo el rato con ella y no se despegaba porque quería verla crecer. La madre era de Madrid y estaba allí. Cuando tuvo el accidente, la niña ese año ya escogía el colegio», decía.

Aprovechando su intervención en televisión, Rosa también ha querido compartir algunas anécdotas de la infancia de su hijo, a quien le caracterizaba un gran carisma desde que nació. «Cuando tenía seis o siete años, ya salía en los festivales del colegio con una guitarra de madera. Era un fenómeno. Tenía mucha gracia», recordaba. «Me dijeron una vez que tienen que nacer muchos niños para que nazca un Àlex. Y yo creo que es verdad. Mi hijo tenía ángel», concluía con la voz entrecortada.