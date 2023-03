Alex Casademunt, el recuerdo dispar dos años después de la tragedia

El 2 de marzo de 2021, los medios de comunicación recibieron la peor de las noticias: Alex Casademunt, uno de los rostros más conocidos de la primera edición de Operación Triunfo, había fallecido. Su pérdida caló hondo en la geografía nacional y, sobre todo, en sus compañeros de profesión, que unieron fuerzas para darle el último adiós en Barcelona con una imagen que quedó para el recuerdo.

El homenaje de sus compañeros

David Bisbal, David Bustamante, Gisela, Verónica y los demás ex triunfitos no dudaron en rendirle homenaje a través de las redes sociales con mensajes de los más conmovedores. Y es que, aunque los últimos años se distanciaron porque cada uno tomó un rumbo distinto en sus vidas, lo cierto es que siempre fueron una piña. Lo que nadie se esperaba es que perdiesen a uno de sus integrantes tan pronto, pues cabe destacar que Casademunt se fue con tan solo 39 años.

Sin embargo, en este segundo año de su pérdida, tan solo dos ex triunfitos se han pronunciado en el universo 2.0 para recordar a su compañero. El primero ha sido Alejandro Parreño, uno de sus más fieles amigos, que ha compartido un post con un fragmento del vídeo que envió a TVE para su homenaje: «Dos años sin ti. Formaste parte de la gran aventura de la vida que vivimos juntos y dejaste huella. Mi amor a toda tu familia y a ti para el cielo».

Y la segunda ha sido Natalia, que ha compartido un selfie expresando lo mucho que le echa de menos. Pero ni rastro de los demás. David Bustamante, quien también mantenía una estrecha relación de amistad con el cantante, no ha dado señales en la red. Por su parte, Juan Camus ha compartido una publicación inapropiada para la fecha en la que ha compartido sus dos nuevos temas acompañados de la siguiente frase: «Una levanta hasta a los muertos, la otra te desahoga y te quedas como nuevo».

El concierto que nunca se celebró

Fueron muchas las voces que se alzaron para proponer la idea de hacer un concierto homenaje para el cantante. Primero se fijó para el 24 de julio en el WiZink Center bajo el nombre Otra oportunidad, pero tuvo que ser retrasado hasta septiembre por el aumento en casos de covid que alertó a la población. En total iban a participar 21 artistas, entre los que se encontraban Marta Sánchez, Naim, Javian, Mireia, Chenoa, Bustamante, Roser, Verónica Romero y el hermano del fallecido, Joan Casademunt.

Sin embargo, ese concierto nunca se llegó a celebrar, pues la promotora encargada, Sonogrand Music, así lo confirmó en un comunicado. Pero Rosa, la madre de Casademunt, apuntó a que la canción se debía a motivos económicos: «A la discográfica seguramente no le salían los números, porque desde luego que nosotros no teníamos ningún interés económico. Supongo que no han hecho la publicidad suficiente y no se han venido las entradas que pretendían».