"Estaba nervioso y agresivo": al descubierto el atestado policial de Cayetano Rivera

Cayetano Rivera sigue estando en el mundo de mira, y es que el torero no levanta cabeza después de que hace unas semanas le detuviesen a raíz del altercado que protagonizaba en un establecimiento de comida rápida. Un encontronazo que se saldaba con una noche entre rejas y diversas lesiones. Ahora, el torero se muestra dispuesto a denunciar a los policías que «le atacaron» y que, en su opinión, se excedieron a la hora de su intervención. «Podría estar mejor. Pero bien, todo bien, gracias», se pronunciaba al respecto por primera vez. Un susto que incluso le ha impedido retomar sus compromisos profesionales, ya que no pudo torear en Santander el último fin de semana de julio. Sin embargo, sí que se espera que pueda reencontrarse con su público el próximo 16 de agosto en Ciudad Real, y el 19 de agosto en Málaga.

«Ha dejado de torear. Todo este lío te saca de tu mundo», señalan desde su entorno. Y Joaquín G. Moeckel, el abogado de Rivera, ha explicado «que los actos que se llevaron a cabo no son dignos ni propicios para una detención». Y es que el incidente podría haberse saldado con una sanción administrativa. «De una cosa a otra hay un buen trecho», aseguran. De momento, todo el entorno del torero ha cerrado filas a su alrededor, protegiéndole y mostrando todo su apoyo, mientras que el torero se ha dejado ver con rostro serio y bastante cabizbajo.

Y es que Cayetano afronta uno de los momentos más complicados de su vida, sobre todo ahora que ha salido a la luz el atestado policial publicado por La Razón, donde varios testigos ofrecen nuevos detalles sobre lo sucedido. Estaba «agresivo y nervioso», aseguran. Los agentes que estaban por la zona detallan que el torero se encontraba en un evidente estado de embriaguez y que se negaba a hacer caso omiso a las autoridades. «Ofrece una fuerte resistencia y tratamos de reducirle». Una versión a la que se suma también la de los empleados presentes en el lugar.

El abogado de Cayetano Rivera sale en su defensa

Joaquín G. Moeckel, abogado de Cayetano Rivera, no entiende que dicho atestado se haya hecho público, según ha manifestado en Vamos a ver. «Antes de detener a una persona, hay otras medidas», sostiene el letrado. «Si cualquier discusión lleva a que detengan a una persona, tendríamos que abrir muchas más comisarias», remarca. Del mismo modo, Moeckel asegura que recurrirán a las cámaras del lugar para demostrar la inocencia de Cayetano. «Si hubiera habido una agresión a la empleada, ya habrían denunciado. Hasta el momento, nadie ha denunciado nada». Por otro lado, el abogado defiende que el instructor ponía en libertad al torero al día siguiente de lo sucedido, y no lo ha dejado pasar más tiempo en el calabozo. «Si tan malo fue, no lo habrían soltado», asegura. «Yo no defiendo la actitud de Cayetano, pero eso no explica las medidas que tomaron».