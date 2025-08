Pillan a Lamine Yamal comiéndose a besos a una conocida cantante

Lamine Yamal vuelve a ser noticia en los medios de comunicación y en las redes sociales tras la polémica fiesta que organizó por su 18 cumpleaños. El deportista se ha convertido en las últimas horas en el protagonista de la crónica social por una información que nada tendría que ver con su profesión. El jugador del Barcelona habría sido pillado besándose con Nicki Nicole, una de las cantantes femeninas más conocidas del mundo y ex de Peso Pluma, con el que puso fin a su relación tras una sonada infidelidad por parte del artista.

Todos los detalles de su beso

El próximo día 17, la Primera y Segunda División de fútbol español dará comienzo a una nueva temporada. Hasta entonces, los jugadores están disfrutando de unas vacaciones que, como cada año, están dando mucho de qué hablar. Sin embargo, el protagonista indiscutible en las últimas semanas ha sido Lamine Yamal. Más allá de la fiesta que organizó para celebrar su mayoría de edad, ahora es noticia por haber sido pillado besándose en una discoteca de una playa con Nicki Nicole, con la que se lleva 6 años de diferencia.

Lamine Yamal en Ibiza. (Foto: Gtres)

Según ha contado el periodista y tik toker Javi de Hoyos, el deportista y la intérprete de Wapo Traketero habrían sido vistos en actitud cariñosa en un local de ocio nocturno: «Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información. Me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo». Además, el comunicador ha explicado que su acercamiento tuvo lugar el pasado 24 de julio cuando coincidieron en una discoteca al lado del mar: «Fueron a una discoteca en la plata y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada».

Adicionalmente, ese mismo día, el jugador del Barcelona publicó en su cuenta personal una imagen con una marca de labios en su rostro, aunque dijo que era de su madre. «La misma fecha en la que Lamine publicó esta foto, que en su día me dijo él que ese beso era de su madre, igual quería decirme de su mamá Nicole. Por otro lado, hay muchos que creen que Lamine tiene un fondo de pantalla de Nicki. Vemos unos ladrillos detrás que son los mismos que había el día en el que ella publicó esa fotografía, por lo tanto, sería una foto que le habría tomado él y que desde ese momento se habría guardado como fondo de pantalla», ha añadido Javi de Hoyos. Una noticia que no ha sido confirmada por el momento por Lamine aunque sí por la cantante: «Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción de Boy is mine, El chico es mío en español, y ha guiñado el ojo».