Cayetana Guillén Cuervo recuerda emocionada, y con la voz entrecortada, a Verónica Echegui: "Era luz"

El mundo de la interpretación de nuestro país se ha vestido de luto este lunes, 25 de agosto, tras conocer la triste noticia de la muerte de Verónica Echegui. La actriz, de 42 años, padecía cáncer y, según lo publicado, ha fallecido tras permanecer varios días ingresada en el hospital madrileño 12 de Octubre. Como no podía ser de otra manera, numerosos rostros conocidos se han trasladado hasta el tanatorio de La Paz para dar el último adiós a los restos mortales de la intérprete. Desde Sara Sálamo hasta Paco León, sin olvidarnos de Dafne Fernández o Silvia Alonso, son solo algunas de las celebridades que se han dejado ver en las inmediaciones del enclave mencionado en estos duros momentos. La mayoría ha preferido no realizar declaraciones a su llegada, pero quien sí se ha animado ha sido Cayetana Guillén Cuervo.

Tras ser preguntada por esta inesperada pérdida, la hija de Gemma Cuervo no tuvo problema en hablar sobre su amiga y compañera de profesión, aunque lo cierto es que no ha podido evitar emocionarse mientras lo hacía. «Estoy en shock, chicos, de verdad», comenzaba a decir. «Solo os puedo decir lo que os ha dicho todo el mundo. Era una niña buena y llena de luz», expresaba.

Cayetana Guillén Cuervo en el tanatorio de Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

Cayetana confesaba que últimamente no habían estado mucho en contacto, aunque sus palabras y su forma de recordar a Verónica han dejado más que claro que su relación era muy estrecha. De hecho, confesaba que estaba informada sobre su enfermedad, aunque «no pensaba que era tan grave» ni que podía tener este trágico desenlace. Por otro lado, la actriz comentaba que la palabra «luz» era la que mejor describía a la fallecida. «Era una niña muy bonita, muy luminosa y muy buena. […] La hemos querido todos mucho, de verdad», decía con la voz entrecortada.

En referencia a su exitosa carrera, Guillén Cuervo destacaba el papel que realizó en Yo soy la Juani, así como también revelaba que se había enterado de la inesperada noticia a través de una amiga que le había llamado para contárselo. «Le he dicho, ay Dios mío», comentaba antes de entrar al tanatorio.

Historia de Instagram de Cayetana Guillén Cuervo recordando a Verónica Echegui. (Foto: RRSS)

A través de su perfil oficial de Instagram, Cayetana Guillén Cuervo también ha querido recordar a la fallecida compartiendo algunos de sus momentos frente a las cámaras. Entre ellos, ha destacado una reflexión que hizo en el programa ¡Atención obras! sobre los pros y los contras de ser actriz, una profesión que vivía y disfrutaba con absoluta entrega. «No me lo puedo creer», escribía Cayetana.