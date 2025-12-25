Alberto Núñez Feijóo ya se encuentra en su tierra para disfrutar de la Navidad y el Año Nuevo junto a su familia y sus vecinos en Galicia. Lejos de vivir estas fechas en estricta intimidad, el líder de la oposición ha querido compartir con sus seguidores un plan privado con el que deja claro el sentir popular de sus paisanos en un momento en el que el cambio es más necesario que nunca. El líder del Partido Popular acudió a un conocido restaurante donde había encargado la «mejor tortilla» y lo que se encontró allí lo dice todo.

La Navidad del presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, bebe de las tradiciones y la emoción de su tierra de origen. Así lo ha querido compartir con sus casi 200 mil seguidores en las redes sociales con un álbum de fotos en el que, además de mostrar uno de sus momentos personales durante la Navidad, Núñez Feijóo ha sacado pecho al mostrar con orgullo el cariño que le profesan sus oriundos en A Coruña. De este modo, como un vecino más de la ciudad, el líder del Partido Popular ha disfrutado del tardeo navideño propio de las horas previas a la Nochebuena, recibiendo un auténtico baño de masas de los clientes de un conocido restaurante en el que se han reunido amigos y familias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberto Núñez Feijóo (@anunezfeijoo)

Junto a las instantáneas en las que Feijóo ha posado con jóvenes gallegos, el político ha añadido una frase que lo dice todo: «La mejor clientela, la mejor tortilla y la mejor Coruña». Un sentimiento que, como no podía ser de otro modo, ha recibido el aplauso de sus seguidores en la red. Comentarios como «Mi presidente. Hará lo mejor para España» o «El mejor presidente para España y gallego tenía que ser, como todo lo bueno del mundo entero» dejan claro que los sentimientos de sus admiradores van mucho más allá de los deseos de unas felices fiestas. Son incontables los usuarios que muestran su apoyo a un cambio en el Gobierno de España con Feijóo al frente y lejos de la gestión de Pedro Sánchez.

Aplausos y gritos de «¡¡¡Presidente!!!»

Más allá de todas las fotos que ha compartido Núñez Feijóo en su perfil de Instagram, ha llamado la atención el vídeo que corona el álbum personal del político. En él, se ve al dirigente posando junto a un grupo de jóvenes en una de las zonas más concurridas de la Rúa Picavía para un selfie grupal. Mientras uno de ellos se preparaba para captar la instantánea, el resto no dejaba de aplaudir y acercarse a Feijóo al grito de «¡Presidente!, ¡Presidente!». Un momento de fervor mientras el resto de viandantes pasaban por su lado sin dejar de mirar la escena. La reacción de Núñez Feijóo también fue llamativa, ya que no paraba de sonreír y disfrutar del cariño que estaba recibiendo durante estas fechas, tanto por parte de sus paisanos como del resto de la ciudadanía española, tras la victoria del Partido Popular en los recientes comicios en Extremadura.

Alberto Núñez Feijóo en un acto político. (Foto: Gtres)

O Cabo, el lugar elegido por el presidente para la mejor tortilla

El episodio vivido por Alberto Núñez Feijóo en A Coruña ha puesto en el mapa al restaurante en el que el líder de los populares se deleita con lo que, según su criterio, es la mejor tortilla española. En el post de Instagram, se le ve sosteniendo un pedido para llevar del local, que presumiblemente sería una tortilla de patata, como él mismo ha dejado claro en su comentario. Se trata del restaurante O Cabo, un negocio que se presenta en las principales guías gastronómicas como un lugar autóctono y típico gallego de comida casera, cuya especialidad es la tortilla de patata, los calamares y la croca (corte de carne de ternera o vaca muy apreciado en Galicia).

Con una calificación de 4 sobre 5 estrellas en las reseñas de sus clientes, O Cabo recibe comentarios muy positivos sobre la calidad de su materia prima y el trato del equipo: «La comida en O Cabo, como siempre, un éxito» o «Hemos quedado encantados, el pulpo estaba delicioso. La gente del local muy agradable y pendiente de nosotros en todo momento».