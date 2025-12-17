Mariló Montero ha vuelto a cargar, sin miramientos, contra Pedro Sánchez. La periodista nunca ha tenido problemas a la hora de dar su punto de vista sobre la política y sobre su ideología, que se aleja mucho de lo que defiende el líder del Ejecutivo. A punto de terminar el año, la última ganadora de MasterChef Celebrity ha desvelado su deseo para el 2026 y que no gustará nada al presidente del Gobierno.

El deseo para el 2026 de Mariló Montero

Si por algo se caracteriza la de Navarra es por ser un libro abierto a la hora de opinar sobre temas delicados, como es la política. Pese a ser un personaje público, nunca ha dudado en posicionarse, como en esta ocasión. A la entrada de la fiesta de Navidad de Shine Iberia -la productora del programa culinario en el que resultó ganadora-, la ex de Carlos Herrera ha dejado claro qué le gustaría que ocurriera el próximo año: «Un deseo para el 2026, elecciones».

Mariló Montero carga sin miramientos contra Pedro Sánchez. (Foto: Gtres)

La periodista quiere que Sánchez convoque elecciones, a ser posible, en los próximos doce meses. Un deseo que también han compartido otros rostros conocidos, que durante este 2025 han pedido la dimisión del líder del Ejecutivo a raíz de los casos de corrupción que han empañado su Gobierno y su partido.

De hecho, hace solo unos meses, y a raíz de la Vuelta Ciclista a España 2025 -la cual fue cancelada por protestas palestinas que bloquearon el recorrido-, Montero también mostró su descontento con Sánchez. «Lo que hace es punitivo. Tenemos un presidente del Gobierno que ha arengado a las manifestaciones agresivas y violentas en las calles. Y eso es punitivo. Deberíamos tener una presidencia de Gobierno que generase paz política y social. Porque está alterando bastante a las calles y es muy peligroso lo que están haciendo. Para mí el presidente del Gobierno es un cero a nivel político y a nivel personal. Es un hombre deshumanizado, no tiene emociones. Estaba con una cara petrificada», dijo.

Su Navidad a punto de ser abuela

Alberto Herrera con Blanca Llandres tras su ‘sí, quiero’ y antes de poner rumbo a la Finca Marbella, donde tuvo lugar el convite. (Foto: Gtres)

Más allá de que su deseo para el 2026 se cumpla o no, el próximo año será muy especial para la comunicadora. En el primer trimestre se convertirá en abuela por primera vez. De hecho, en esta última aparición pública también se ha pronunciado sobre ello. «Que todo vaya bien, que venga sano y que estén los papás -refiriéndose a Alberto Herrera, su hijo, y a Blanca Llandres, su nuera- felices. Que llegue cuando tenga que llegar», ha comentado.

Finalmente, la ex de Carlos Herrera ha desvelado cómo pasará los próximos días junto a los suyos -y quién sabe si también estará Charlie Schein, el yerno americano de la periodista y nuevo novio de su hija, Rocío Crusset-. «Las fiestas en familia, me encanta la Navidad, lo preparo, me ilusiona mucho», ha confesado. ¿Se atreverá Mariló a poner en práctica lo aprendido en las cocinas de MasterChef?¿Sorprenderá a sus familiares con un menú Estrella Michelín?