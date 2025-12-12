Isabel Preysler ha debutado por todo lo alto como colaboradora televisiva. La Reina de Corazones no ha tenido miramiento alguno a la hora de azotar al Gobierno de España y, concretamente, a Pedro Sánchez. Pese a la discreción de la socialité a la hora de pronunciarse sobre según que temas sobre la actualidad, en esta ocasión la madre de la marquesa de Griñón ha dado un puño en la mesa y ha mostrado su descontento con el Ejecutivo.

Isabel Preysler, muy crítica con el Gobierno

Pablo Motos ha fichado en su programa a su gran amiga Isabel Preysler, con la que habitualmente comparten confidencias en Villameona -la casa de la celebrity en Puerta del Hierro-. Bajo la atenta mirada de Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y su hija, Tamara Falcó, la viuda de Miguel Boyer ha dado su opinión sobre los casos de corrupción del PSOE.

Isabel Preysler y Pablo Motos en el programa ‘El Hormiguero’. (Foto: RRSS)

Tras la entrevista a Dan Brown, la Reina de Corazones ha hecho su entrada en el plató entre aplausos. Aunque no es habitual que Preysler hablé abiertamente sobre temas polémicos, en esta ocasión no ha dudado en dar su opinión sobre el panorama político español.

Ha sido Cristina Pardo, periodista de La Sexta, la que -aunque a veces se ha mostrado a favor del espectro político de la izquierda-, ha puesto sobre la mesa los escándalos del partido que gobierna en España.

«En este caso de corrupción en el que se investigan irregularidades en la contratación pública han detenido a la fontanera del PSOE, Leire Díez; a un ex presidente de la SEPI y al socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. La policía ha registrado la compañía aérea venezolana Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia. Se dijo que intentaba llevar material sanitario a Canarias dentro de la trama de corrupción de la compraventa de mascarillas en la pandemia. Un informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos recoge que Ábalos habría recibido un millón de euros para comprar su voluntad», ha informado la comunicadora, que comenzaba el debate.

Pedro Sánchez interviene en el Senado con unas gafas Dior. (Foto: Okdiario)

Después de que los colaboradores habituales dieran su opinión al respecto, Pablo Motos ha querido conocer la postura de Preysler sobre los casos de acoso sexual y corrupción que empañan al Gobierno. «¿Cómo lo ves tú como ciudadana, Isabel, todo esto que está pasando? Cada día hay una noticia más gorda que la anterior», le preguntaba el presentador del espacio.

Fue entonces cuando la Reina de Corazones, muy seria y preocupada por lo que está sucediendo en el país en el que reside, daba su punto de vista suscribiendo cada palabra de Pardo: «Es de no creer. Lo que dice Cris. Es insostenible y te crees que es insostenible y resulta que no. Y siguen y no pasa nada. Y dices: ¿Cómo es posible? Pasa una semana y salen cosas nuevas».