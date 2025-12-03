Ya está disponible en las librerías, desde este 3 de diciembre de 2025, Reconciliación, las memorias del Rey Juan Carlos I, con las que pretende convencer a los españoles de su punto de vista de la historia -así como de todas sus polémicas y errores-. Una biografía que, antes de estar en las estanterías de los comercios, ya era número uno en la preventa, tanto en La Casa del Libro como en Amazon -pese a que hace solo unas horas, Isabel Preysler presumía de tener ese lugar con Mi verdadera historia-.

Sin embargo, el libro del Rey emérito ha llegado para competir con la obra de La Reina de Corazones. Sin lugar a dudas, en una época en la que hay un auge en las biografías de los famosos, las suyas se han convertido en las favoritas -al menos- para las tiendas de libros.

Las memorias de Juan Carlos I competirán con las de Preysler, a la venta desde hace meses. (Foto: Gtres)

Reconciliación vs. Mi verdadera historia

A primera hora de este tercer día del último mes del año, las librerías han puesto a la venta al público las memorias del Rey Juan Carlos I, que ya vieron la luz hace un mes en Francia. Aunque es cierto que gran parte de su biografía ha sido filtrada en España, los más curiosos no han podido evitar comprar este libro, que incluso en la preventa ya se ha alzado con el primer puesto con respecto a otros escritos, como el de Isabel Preysler.

A primera hora de este 3 de diciembre, las casas de libros han puesto a la venta ‘Reconciliación’. (Foto: Gtres)

Ahora la Reina de Corazones tiene algo más de lo que presumir -más allá de su posición en los libros más leídos del momento- y es que comparte estanterías nada más y nada menos que con el ex jefe del Estado. Eso sí, el padre de Felipe VI le ha desbancado del primer puesto, algo de lo que la madre de Tamara Falcó estaba orgullosa. ¿Cuál será el que primero se agote en tiendas físicas?

Mar Flores, la gran olvidada

Mar Flores en la presentación de sus memorias ‘Mar en Calma’. (Foto: Gtres)

Casi al mismo tiempo, Isabel Preysler y Mar Flores publicaron sus memorias. Primero fue la modelo con Mar en calma, a comienzos del mes de septiembre. En su biografía, la madre de Carlo Costanzia abordó todas las polémicas en las que su nombre había sido protagonista, como su relación con el padre de su primogénito. Un libro que no sentó del todo bien, al menos, a las personas de las que habló. Sin embargo, fue un escrito muy esperado, ya que por primera vez en años, la maniquí rompería su silencio. Pese a ello, la realidad es que ni siquiera está en el pódium de los más leídos, ni ha generado el mismo interés para las casas de los libros como sí el de Preysler.

Prueba de ello es que en sus estanterías principales, sí que han apostado porque las memorias del emérito y la socialité aparezcan juntos y que las de Mar sean las grandes olvidadas -como ha ocurrido con las de Mariano Rajoy, por ejemplo-.