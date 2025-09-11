Mar Flores vuelve a ser protagonista de la crónica social tras la publicación de sus memorias Mar en calma. Pero, más allá de las confesiones sobre su pasado, lo que ha sorprendido en las últimas horas son las cariñosas palabras que ha dedicado a su nuera, Alejandra Rubio. A la salida de Atresmedia, tras participar en una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, las cámaras de Gtres captaron a la ex modelo, que no dudó en detenerse para atender a los periodistas. Fue entonces cuando, preguntada por la reacción de su hijo Carlo Costanzia y Alejandra al libro, Mar respondió con total sinceridad.

Aunque aún no sabe qué piensan, Mar no perdió la ocasión de deshacerse en halagos hacia la hija de Terelu Campos: «Alejandra es lo mejor que le ha pasado a mi hijo en los últimos años. Yo la quiero mucho y somos una familia estupenda», aseguró con una sonrisa. Estas declaraciones refuerzan la buena relación que la empresaria mantiene con la joven colaboradora televisiva, a la que ha respaldado en todo momento desde que comenzó su relación con Carlo.

Mar Flores en Madrid. (Foto: Gtres)

En el plató de Y ahora Sonsoles, Mar Flores ya había hablado de la repercusión de su libro y de las críticas recibidas. Con la serenidad que asegura haber alcanzado tras un largo proceso de reflexión, la ex modelo confesó que no esperaba aplausos por contar su historia: «¿Qué iba a esperar? ¿Escribir el libro y que me mandaran flores? No espero nada de nadie. Cada uno seguirá vendiendo su versión, pero que no digan que lo que yo digo no es verdad», declaró. Mar Flores insiste en que su testimonio es fiel a lo que vivió y que su intención al escribir el libro ha sido transmitir cómo superó experiencias dolorosas que, según ella, pueden servir de ejemplo a muchas mujeres. «Pasó un acto y cómo reaccioné para superarlo. Es lo que quiero transmitir», señala.

Mar en calma ha suscitado un enorme interés porque en él se abordan algunos de los episodios más comentados de la vida de la que fuera uno de los grandes iconos mediáticos de los años 90. En sus páginas aparecen nombres como Fernando Fernández Tapia, Alessandro Lequio y el padre de su hijo mayor, Carlo. Este último ya ha reaccionado desde el programa Vamos a ver, donde acusó a su madre de faltar a la verdad en algunos pasajes. Además, recientemente ha publicado una fotografía junto a su primer nieto y su hijo. Los tres aparecen muy sonrientes mientras sujetan al pequeño, cuyo rostro está tapado con un emoji, con el objetivo de salvaguardar su privacidad. «Puro amor incondicional», ha escrito el italiano junto a la tierna instantánea.

Mar Flores se incorpora al equipo de ‘Y ahora Sonsoles’

Además de repasar episodios de su vida, la visita a Y ahora Sonsoles sirvió para anunciar la incorporación de Mar como colaboradora del programa en esta nueva temporada, lo que supone su regreso estable a la televisión tras varios años de discreción mediática. Cabe recordar que Mar ya participó en la primera temporada del espacio, donde intervino en varias ocasiones como colaboradora invitada, dejando una buena impresión tanto en el público como en el equipo. Ahora, su fichaje como parte fija del formato refuerza su vínculo con el programa y marca una etapa de mayor continuidad en su presencia televisiva.