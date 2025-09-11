Alessandro Lequio, implacable contra Mar Flores: "Verdad solo hay una"

Alessandro Lequio ha vuelto a la carga y arremetido de la manera más contundente contra Mar Flores ante la publicación de sus memorias bajo el título Mar en calma. En el libro, la modelo repasa algunos de los episodios más delicados y conflictivos de su vida, y que afectan de lleno a figuras como Carlo Costanzia, -padre de su hijo-, o a Fernando Fernández Tapias.

Sin embargo, hay quien como Lequio que no está de acuerdo con la versión que cuenta Flores de la historia. La modelo y empresaria asegura que se sintió “vapuleada y acosada”, víctima de la “tiranía de una sociedad nada benévola con el género femenino”. Así, se ha decidido a exponer a algunos de los hombres que más daño le han hecho, y entre los que se encontraría Lequio.

De hecho, él insiste en que mantuvo un romance con ella, mientras todavía estaba saliendo con Fernando Fernández Tapias, uno de los hombres más poderosos de aquella época. Mientras que Mar asegura que esas dos relaciones fueron sucesivas; es decir, que cuando terminó con Tapias, empezó a salir con Lequio. Algo que el conde niega. «Mar le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos de España», ha sentenciado contundente.

Alessandro Lequio, demoledor contra Mar Flores

«Mar Flores conoce a un hombre maduro muy poderoso e inmensamente rico… Casi de una manera paralela conoce a un señor joven tremendamente pasional y sin un duro, es decir yo», ha relatado al respecto. E incluso pone en duda que la modelo llegase a enamorarse de alguno de los dos. «No sé si se enamoró de alguno de los dos, creo que a la vista de lo que vemos no», ha sentenciado tajante.

De hecho, Alessandro reconoce durante la entrevista que ha concedido en El tiempo justo, que él hizo todo lo posible por romper la relación entre Mar y Fernández Tapias. «Una de las formas en las que lo intenté, fue diciéndole a Ana Obregón que le dijese a su padre que esa chica estaba saliendo conmigo y que perdía el tiempo», alega. Y afirma que la modelo tan solo se quedó prendada del empresario «por sus recursos».

Según ha explicado Lequio, él sí se enamoró de Flores y justo por eso no «quería compartirla». «Quería que se fuera solo con él. Entonces intentó convencerla y cuando ella le dio viento, él ideó un plan para que el señor mayor la dejase».

Ahí fue cuando decidió hacerle una encerrona. «Le salió el tiro por la culata y se quedó sin el dinero», argumenta. «Ella se quedó sin el negocio que se traía entre manos, que era el señor mayor». ¿Responderá Mar Flores a este devastador testimonio que hecha por tierra su relato?