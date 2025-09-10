Sandra Aladro desvela un detalle inédito que Mar Flores ha preferido no mencionar en sus memorias

Ha llegado el día. Este miércoles, 10 de septiembre, las librerías de nuestro país han sacado a la venta Mar en calma, la autobiografía de Mar Flores. En sus páginas, la modelo aseguró que compartiría «su historia, sus vivencias y sus aprendizajes», aunque lo cierto es que no lo ha hecho por completo. Y es que, al mismo tiempo que se ha detenido a narrar con calma ciertas historias de su pasado, hay otras anécdotas que ha preferido pasar por alto. Sin embargo, a pesar de intentar que fueran cuestiones que no acapararan titulares, finalmente no lo ha conseguido.

Justo unas horas después del lanzamiento, Sandra Aladro ha sido la encargada de desvelar uno de los detalles inéditos que la suegra de Alejandra Rubio ha preferido obviar en su último proyecto literario, el cual tiene que ver con su extenso currículum amoroso. Mar Flores vivió junto a Carlo Costanzia di Costigliole, uno de los romances más polémicos de su vida. Se casaron en 1992 en la Iglesia de Santa Bárbara (Madrid) y, a pesar de jurarse amor eterno, su matrimonio se quedó lejos de ser idílico. De hecho, la modelo llegó a confesar que era un hombre «celoso» y «violento».

Su matrimonio no terminó en buenos términos, pero, a pesar de todo, el nacimiento de su único nieto en común, motivó a Mar a intentar enterrar el hacha de guerra con él. Así lo ha contado Aladro en el programa Vamos a ver, donde después de acudir a un encuentro de Flores con la prensa, ha informado de que la circunstancia tan especial y feliz que supuso la llegada de un nuevo miembro al clan hizo que Mar Flores quisiera mandarle una carta a su ex pareja para poder mantener una buena relación. Un ofrecimiento del que nunca ha recibido una respuesta, por lo que se deja entrever que el italiano no está dispuesto a querer comenzar de cero con Flores. «Dio un paso al frente para terminar una guerra hace pocos meses y no ha recibido respuesta», explicaba.

Mar Flores y Carlo Costanzia: Una guerra que no termina nunca

Mar Flores y Carlo Costanzia estuvieron solo cuatro años casados. En 1996 se divorciaron y lo que comenzó siendo una historia de hadas terminó convirtiéndose en un terrible sufrimiento. Así lo comentó la propia modelo en 2001 en una de las pocas entrevistas en las que se ha sincerado como nunca al respecto. «Los problemas empezaron pronto. Él tenía unos celos tremendos por cualquier cosa. Yo me pasaba todo el día en casa. Él comenzaba a no llegar por las noches. Le dije que era absurdo que me hubiera ido a vivir con él para luego estar siempre sola. Así comenzaron las broncas entre nosotros. Unas broncas que cada vez iban a más […] Me di cuenta», contó a Fernando Múgica en una charla para El Mundo.

Mar Flores y Carlo Costanzia en una cena. (Foto: Gtres)

Añadió que era «un hombre violento», pero que ella tenía «una pasión ciega por él», a pesar de que con el tiempo se dio cuenta de que mantenían una relación «tóxica». Como bien ha avanzado Sandra Aladro, Carlo Costanzia no está por la labor de olvidar su pasado con Mar Flores y prueba de ello también son sus apariciones televisivas, en las que siempre, de una manera u otra, trata de atacar a la madre de su primogénito.