Alfombra roja de los Globos de Oro 2026: los mejores looks al detalle

Tras la entrega de los Critics Choice Awards, este domingo 11 de enero, una larga lista de figuras representativas de la industria audiovisual internacional se han dado cita en el hotel The Beverly Hilton (ubicado en la ciudad Beverly Hills, del condado de Los Ángeles) para celebrar la 83ª edición de los Globos de Oro. Por segundo año consecutivo, la cómica Nikki Glaser ha sido la elegida para presentar la gala, aunque lo cierto es que estará acompañada por otros VIPS que también entregarán premios de diferentes categorías, como Amanda Seyfreid, Ana de Armas, Connor Storrie, Julia Roberts, Orlando Bloom o Miley Cyrus, entre otros muchos.

Antes de dar comienzo a la ceremonia, la mayoría de los invitados han posado delante de las cámaras desde la alfombra roja y, como no podía ser de otra manera, han elegido sus mejores galas para disfrutar de la especial velada, transformando la esperada red carpet en un despliegue de glamoury sofisticación. A continuación, enumeramos algunos de los mejores looks de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera (HFPA).

Cassie DiLaura

La periodista Cassie DiLaura ha sido una de las primeras en llegar a la alfombra roja de los Globos de Oro. Y lo ha hecho pisando fuerte, ya que su outfit no ha pasado desapercibido. Para la ocasión, ha lucido un elegante vestido rojo con escote desigual agarrado al cuello y espalda al aire. Lo ha combinado con joyas y sandalias doradas y un peinado recogido con leves ondas.

Cassie DiLaura en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

Mary Beth Barone

MaryBeth Barone ha escogido un look de infarto para acudir a la 83ª edición de los Globos de Oro. Y es que la cómica ha deslumbrado con un vestido negro cuyo diseño resaltaba principalmente por su pronunciado escote, el cual descendía hasta la mitad del torso y contaba con una tira brillante por encima del pecho.

MaryBeth Barone en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

Maura Higgins

Apostando también por el negro, la personalidad televisiva Maura Higgins ha lucido un vestido largo de corte bardot que ha acompañado con una pieza de gran volumen sobre sus brazos de acabado metalizado que aportaba cierta sofisticación al outfit.

Maura Higgins en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

Denny Directo

El presentador Denny Directo ha preferido mantenerse en un estilo clásico, eligiendo un esmoquin negro conjuntado con pajarita y zapatos del mismo tono, y una camisa de color blanco.

Denny Directo en los Globos de Oro 2026. (Foto: Gtres)

*Texto en elaboración*