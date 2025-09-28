Las emotivas imágenes de la boda de Selena Gómez con Benny Blanco que no puedes perderte

Selena Gómez y Benny Blanco están de enhorabuena. La actriz y el productor musical se han casado después de dos años de intensa relación y un año comprometidos. El escenario elegido para convertirse en marido y mujer ha sido una idílica finca situada en el estado de California, que ha servido a la pareja como búnker para preservar su enlace en la más estricta intimidad. No obstante, ha sido ella misma quien ha compartido algunos instantes con sus más de 417 millones de seguidores en la red social Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

El vestido de la novia

Para el gran día, la cantante estadounidense se ha decantado por un vestido hecho a medida de la línea de alta costura de la firma Ralph Lauren. El diseño, con tintes retro y vintage, contaba con un escote halter, que enmarcaba sus hombros y perfeccionaba la silueta de su busto. Como detalle, el cuello estaba repleto de aplicaciones como plumas y sutiles flores que aportaban sofisticación a la apuesta. Con zonas drapeadas situadas estratégicamente para esbeltecer el cuerpo, el atuendo estaba confeccionado en delicada seda natural blanca con mucha caída.

El vestido de novia de Selena Gómez. (Foto: RR.SS.)

La empresaria también ha defendido una espectacular cola larga y ha completado su estilismo con un maquillaje trabajado pero sutil y un peinado, al que ya nos tiene acostumbrados, que constaba de una raya lateral y una melena bob perfectamente moldeada. Él, por su lado, ha optado por un impecable smoking de la misma casa de moda.

El significado de las flores de su ramo

El bucket, de delicados lirios del valle blancos, era una de las piezas con más significado del evento. Según refleja la cultura popular, esta flor simboliza la pureza, la humildad, la paz, la serenidad y el regreso a la felicidad. Siguiendo la línea, evoca la inocencia, el ciclo de la vida y los nuevos comienzos, en este caso el inicio del matrimonio. Sin duda, unos preceptos sobre los que Selena tratará de construir su nueva etapa vital como mujer casada.

El ramo de Selena Gómez de lirios del valle. (Foto: RR.SS.)

Además de esto, la novia también lució su imponente anillo de compromiso, compuesto de un diamante central con corte marquesa y engarzado en una circunferencia de oro blanco y pequeños brillantes. Una joya que mostró en redes emocionada cuando sucedió la emotiva pedida. Sin restarle protagonismo al traje ni a la gran piedra, ha lucido unos discretos pendientes en forma de gota en perfecta sintonía con toda su elección.

Las despedidas de solteros

Como no podía ser de otra manera, antes de jurarse fidelidad, los novios han disfrutado al máximo de sus últimos momentos de soltería. Tal como es habitual en estos casos, Benny se ha ido de viaje con sus amigos y ella se ha ido con su núcleo duro de amistades.

Gómez viajó hasta Cabo San Lucas, en México. En este paradisiaco enclave pudo relajarse entre arena blanca, sol, mar y confidencias con su círculo más íntimo.

Selena Gómez y Benny Blanco posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Por su parte, Blanco se trasladó a Las Vegas. En dicha ciudad, donde son muy conocidos los casinos, el grupo fue visto en Resorts World, un prestigioso complejo hotelero de lujo que cuenta con su propio salón de juegos, varios restaurantes y bares, piscinas y gran spa, en los que los huéspedes pueden desconectar y también gozar de tiempo de ocio.