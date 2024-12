Selena Gomez, de los altibajos con Justin Bieber al compromiso con Benny Blanco

¡Campanas de boda para Selena Gomez! La actriz y cantante ha compartido en sus redes sociales el emocionante anuncio de su compromiso con el productor musical Benny Blanco. «Forever begins now» (el para siempre comienza ahora), escribió Gomez en su publicación, donde mostraba orgullosa un anillo de diamante de corte marquesa. Las fotografías que acompañaron la noticia revelaron momentos íntimos de la pareja, desde un romántico picnic hasta un cariñoso abrazo en el vestidor de la cantante.

Selena, emocionada, no dudó en compartir su felicidad: «Él lo es absolutamente todo en mi corazón. Ha sido lo mejor que me ha pasado», confesó en un comentario de Instagram. Aunque su relación sentimental comenzó en 2023, los artistas se conocieron casi una década antes, cuando trabajaron juntos en la canción Same Old Love. Ahora, tras un año de relación oficial, están listos para dar el siguiente paso.

Una historia de altibajos

Nick Jonas (2008): La relación entre Selena y el integrante de los Jonas Brothers fue breve pero memorable. Su química quedó inmortalizada cuando Selena apareció en el videoclip de Burnin’ Up. Aunque su noviazgo no prosperó, ambos continuaron sus caminos de manera amistosa.

Selena Gomez en un evento. (Foto: Gtres)

Taylor Launter (2009): Durante el rodaje de Ramona y Beezus y Twilight: New Moon, Selena y Taylor compartieron momentos juntos. Aunque la relación no avanzó, Selena siempre ha hablado positivamente de él.

Zedd (2015): El DJ y la cantante compartieron una conexión especial mientras trabajaban en el tema I Want You to Know. Aunque su relación fue breve, ambos dejaron claro que su vínculo era genuino, pero las presiones mediáticas les llevaron a separarse.

The Weeknd (2017): Este romance capturó la atención de todos cuando fueron vistos juntos por primera vez. Su relación duró 10 meses y estuvo marcada por viajes y momentos especiales, como su debut en la Met Gala. Sin embargo, la incompatibilidad de agendas y el pasado emocional de Selena influyeron en su ruptura.

Justin Bieber, el amor más complicado

Entre todos sus romances, el más mediático y tormentoso fue el que compartió con Justin Bieber. La historia de ‘Jelena’, como se les conocía, comenzó en 2010. Eran jóvenes estrellas cuando el amor surgió entre ellos, y su relación estuvo llena de momentos tanto románticos como turbulentos.

Selena Gomez con Justin Bieber. (Foto: Gtres)

Tras un inicio idílico, con apariciones públicas en alfombras rojas y vacaciones soñadas, los problemas no se hicieron esperar. Según fuentes cercanas, los hábitos de Bieber y la constante atención mediática afectaron la relación. A pesar de sus rupturas, siempre encontraban el camino de vuelta, retomando su romance en varias ocasiones entre 2010 y 2018.

La última reconciliación se dio en 2017, tras la ruptura de Selena con The Weeknd. Durante este tiempo, Bieber se mostró muy preocupado por la salud de Selena, quien atravesaba un delicado momento tras un trasplante de riñón debido al lupus. Incluso fueron vistos juntos en la iglesia Hillsong, uniendo espiritualidad y amor. Sin embargo, en 2018 la relación llegó a su fin definitivo, cuando Justin comenzó un romance con Hailey Baldwin, con quien poco después se comprometió y contrajo matrimonio.

Selena Gómez en un evento en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

«Lo que tuvimos fue intenso, pero también agotador», dijo Selena en una entrevista con People tiempo después. La cantante ha utilizado sus experiencias con Justin como inspiración para varias de sus canciones, dejando entrever los altos y bajos de su vínculo.

El futuro con Benny Blanco

Con Benny Blanco, Selena parece haber encontrado estabilidad y felicidad. Después de años de relaciones complicadas y su lucha por priorizarse a sí misma, la cantante está lista para escribir un nuevo capítulo en su vida.

Las reacciones de sus amigos no se han hecho esperar. Desde Taylor Swift hasta Jennifer Aniston, todos celebran la felicidad de Selena, quien por fin parece haber encontrado el amor que siempre mereció.