«Unos días de Cádiz para recuperar energía, Cádiz siempre es una buena idea!». Borja Sémper ha roto su silencio en las redes sociales tras más de tres semanas sin publicar nada en uno de los momentos más complicados de su vida. El político ha compartido con sus seguidores un vídeo en una playa gaditana en el que aparece con una camiseta negra, gafas de sol y un sombrero y acompañado de su mujer, Bárbara Goenaga. Sémper afronta con fuerza y con el apoyo de sus seres queridos y sus amigos uno de los trances más difíciles de los últimos años, después de que le diagnosticaran un cáncer del que no ha dado más detalles.

Fue el pasado mes de julio cuando, en una comparecencia rutinaria el político desveló que le habían encontrado un tumor cancerígeno durante un chequeo médico rutinario y anunció que se iba a someter a un tratamiento médico exigente que iba a limitar su actividad. Aunque las perspectivas médicas eran razonables y el pronóstico también, Sémper matizó que iba a necesitar fuerza y paciencia para afrontar este proceso. Un proceso en el que está contando con todo el apoyo de su familia y sus compañeros, de la misma manera que no han faltado los gestos de cariño de autoridades, personalidades destacadas de la sociedad y miembros de otros partidos políticos.

Desde que anunciara la noticia, a Sémper solamente se le ha podido ver en una ocasión en el Congreso, al que acudió a finales de julio para una votación. Aunque tenía la opción de votar desde casa, prefirió ir en persona y fue entonces cuando se pudieron observar los primeros cambios en su imagen. El pelo más corto y mascarilla.

Bárbara Goenaga y Borja Sémper juntos en un acto. (Foto: Gtres)

Su mejor apoyo

Ahora, ya de vacaciones en Cádiz y en un entorno natural y relajado, el político -sin su barba habitual- vuelve a mostrar su mejor sonrisa junto a quien, sin duda, es su mejor apoyo en este trance: Bárbara Goenaga. Él mismo contó en unas declaraciones a Carlos Alsina en Onda Cero que se hizo el chequeo médico porque su esposa le insistió, porque la frenética actividad política a veces hace que las cosas más importantes acaben pasando a un segundo plano en el que nunca deberían estar. A ella le dedicó unas preciosas palabras en su reciente cumpleaños, una de las pocas publicaciones que ha hecho desde que anunció que le habían localizado un tumor cancerígeno: «Una vez le dije «yo mataré dragones por ti», ahora soy consciente de lo presuntuoso que fui, porque es al revés. Bárbara es luz, guía, madre y amante. Es generosidad, talento y ternura. Habrá más cumpleaños, te mereces mejores cumpleaños, y te los daremos. De momento, disfruta de este, amor», escribió.

La publicación de Sémper durante estas vacaciones se ha llenado de comentarios de apoyo y de cariño de muchas personas que han querido desearle lo mejor al político en su proceso de tratamiento. Su mujer no ha dudado en compartir el vídeo en los stories de su perfil pero, además, ha publicado un vídeo para mostrar a sus seguidores un pequeño detalle de la preciosa zona en la que se encuentra la pareja en estos días.