Carlo Costanzia padre, en pie de guerra: unfollow a Alejandra Rubio y su extraña "desaparición"

Nuevo frente abierto dentro del clan Costanzia-Campos, y es que Carlo Costanzia padre ha dejado de seguir tanto a su hijo como a su nuera, Alejandra Rubio. Pese a que en los últimos meses hemos podido ver a padre e hijo bastante unidos, -de hecho, él fue uno de los invitados estrella en el 60 cumpleaños de Terelu Campos, con un posado familiar que dio mucho que hablar-, la situación habría dado un giro drástico en cuestión de horas.

Y es que después de que Carlo se dejase ver en actitud muy cariñosa y cómplice junto a su madre, Mar Flores, durante la presentación de DecoMasters, -programa en el que colaboran juntos-, parece que este acercamiento no le habría hecho ninguna gracia al aristócrata italiano. Así lo demuestran sus extraños movimientos en redes sociales, donde Costanzia ha dejado de seguir tanto a su hijo, como a su nuera. Además, poco después ha optado por desaparecer por completo de las redes sociales y borrarse su cuenta de Instagram.

Carlo Costanzia di Costigliole. (Foto: Gtres)

Carlo Costanzia padre reacciona en redes sociales

Según detalles aportados por la periodista Anna Gurguí, «esto sucedió el viernes y es importante decir la fecha porque justo es cuando Carlo hacía la presentación en Radio Televisión Española con Mar Flores del programa que van a estrenar». Así, ella destaca que «el jueves sí les seguía y a ambos les comentaba». Y no solo eso, sino que siempre ha sido muy activo. «Tras ver imágenes de Mar y Carlo acercándose el uno al otro pasa esto. Un acercamiento que al padre no le ha gustado», asegura Guirguí. «Vamos a ver qué pasa estas semanas, pero se viene guerra».

Carlo Costanzia y Mar Flores en la presentación de ‘Decomaster’. (Foto: Gtres)

Cabe resaltar que Carlo Costanzia padre amenazó con tomar medidas legales contra Mar Flores a raíz de las declaraciones que hizo en sus polémicas memorias. «Quiero que se restablezca la verdad sobre lo que llevo escuchando desde hace tres meses», sentenciaba en Telecinco. «No se me puede llamar maltratador sin tener ninguna condena. No es que tenga que defenderme, pido amparo a la justicia y ya veremos lo que va a decidir», concluía tajante.

Carlo Costanzia di Costigliole, Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Un nuevo frente abierto para Alejandra Rubio

Mientras que, por otro lado, Mar y su hijo Carlo acaban de presumir públicamente de la gran relación que mantienen. Un proyecto que han visto como un auténtico regalo, ya que les permitió acercar posturas y pasar mucho más tiempo juntos. «Probablemente, hayamos sido la única pareja que no ha tenido problemas ni ha discutido», afirmaban orgullosos. Esto habría supuesto un duro golpe para su padre, quien, cansado de aguantar el ruido mediático, ha optado por desaparecer por completo del universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El italiano (@carlocostanzia)

En medio de este nuevo conflicto, el yerno de Terelu Campos también ha tenido que enfrentarse a la dolorosa pérdida de su abuela paterna. De hecho, no ha dudado a la hora de rendirle un sentido homenaje. «Porque cada sonrisa tuya sigue iluminando mi vida. Te amo abuela», ha escrito junto a una serie de tiernas imágenes en las que se les puede ver juntos a lo largo de los años.