Tras más de 13 años de relación y dos hijos en común, Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, primo lejano del Rey Felipe VI, han interrumpido de manera temporal su matrimonio. Una conocida revista del papel couché desveló el pasado 25 de febrero que la modelo y el empresario atraviesan un momento de reflexión y que ya no viven juntos. Ha sido el familiar del monarca el que ha abandonado el domicilio conyugal para trasladarse a otro no demasiado lejos de la maniquí y de sus descendientes en común.

La nueva casa de Alfonso de Borbón

Pese a que parecían un matrimonio idílico, no todo es oro lo que reluce y, la revista ¡Hola! sacaba en su último número la inesperada ruptura entre Eugenia Silva y Alfonso de Borbón. Durante muchos años, el matrimonio ha copado numerosos titulares -desde una separación que protagonizaron antes de la llegada de sus dos hijos, Alfonso y Jerónimo, hasta sus veranos en Formentera, donde la extremeña tiene una casa-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Silva (@eusilva)

Hace dos semanas, aunque su crisis comenzó antes, Alfonso de Borbón se decidió a abandonar el domicilio familiar, ubicado en el parque del Oeste y con vistas a una de las zonas más privilegiadas de la capital: el Templo de Debod. Una casa -reformada por Gonzalo Machado y Mafalda Muñoz- de 350 metros cuadrados de estilo vintage con guiños modernos que se caracteriza por sus luminosas estancias repartidas en cinco habitaciones y cinco cuartos de baño -además de un salón principal, una biblioteca, un despacho, vestidores e incluso un gimnasio-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Silva (@eusilva)

A través de sus redes sociales, Silva ha sido la encargada durante estos años de matrimonio de descubrir a sus seguidores algunas zonas de su vivienda, que se caracteriza por puertas dobles y uso de materiales nobles.

Por el momento, este continuará siendo el hogar de la modelo, pero no del padre de sus hijos. Tal y como ha deslizado el medio citado y que ha destapado este momento de reflexión para ambos, el primo del Rey Felipe VI se habría instalado en una casa cercana a la de la madre de sus vástagos, en el mismo barrio de Argüelles. Una prueba que demuestra que para ambos su máximo prioridad son los pequeños de la casa y que es importante para ellos que sus descendientes vean a ambos con frecuencia.

Sin embargo, y ante este movimiento se abre otra posibilidad. ¿Podrían reconciliarse? Ya ocurrió en 2009 cuando tras dos años de relación pusieran fin a su historia de amor con una posterior segunda oportunidad que llegaría en 2013, justo un año antes de la llegada de su primogénito.