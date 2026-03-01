Lo hace Jennifer Aniston y los peluqueros le dan la razón: el truco anti frizz perfecto para pelo fino

El cuidado del cabello es una parte esencial de la rutina de belleza y bienestar, ya que un pelo sano refleja salud, autoestima y estilo personal. Factores como la humedad, el uso frecuente de herramientas térmicas, los procesos químicos y la contaminación debilitan la fibra capilar y favorecen la aparición del frizz. Por esto hay diversos trucos anti frizz que debemos conocer y que usan las celebrities.

Este efecto encrespado no solo altera la apariencia, sino que también dificulta el peinado y resta suavidad y brillo. Adoptar tratamientos específicos que hidraten, protejan y disciplinen el cabello resulta fundamental. El tratamiento leave-in antifrizz es una solución práctica y efectiva diseñada para aplicarse sobre el cabello húmedo o seco sin necesidad de enjuague. La influencer aniracurl explica que el leave in antifrizz «es un acondicionador sin acabar. Normalmente se aplica cuando ya has lavado tu pelo y quieres pasar a hacer la definición».

El truco anti frizz para el pelo que debes saber

La fórmula de este tratamiento, generalmente enriquecida con agentes hidratantes, aceites nutritivos y proteínas reparadoras, actúa formando una barrera protectora contra la humedad y el calor, principales responsables del encrespamiento.

Este tipo de producto ayuda a sellar la cutícula, controlar el volumen y facilitar el peinado, dejando una textura suave y brillante. Entre sus características destacan su acción prolongada, su ligereza y su capacidad para adaptarse a distintos tipos de cabello.

Para realizar el tratamiento, se recomiendan cremas leave-in, sérums antifrizz y sprays disciplinantes, aplicados de medios a puntas con el cabello limpio. Como consejo, es importante no exceder la cantidad, distribuirlo de manera uniforme y complementar con una rutina de hidratación semanal para potenciar resultados. Además, se aconseja usar protector térmico antes del secado con calor para evitar daños.

¿Qué es el tratamiento leave-in anti frizz y en qué consiste?

Jean Louis David, estilista, destaca que si tienes el cabello grueso o propenso al frizz, «debes optar por productos que sellen la cutícula del cabello, lo que ayudará a reducir la electricidad estática y a mantener el cabello suave y sin encrespamiento». Una serie de consejos en los que los productos que hidratan y suavizan son cruciales, sobre todo para que el peinado no pierda forma y resista el mal tiempo lo mejor posible.

Según Mimare Natural Cosmetics explica que «También conocido como crema para peinar. Es un producto sin enjuague que ayuda a hidratar, controlar el frizz y proteger del calor». El tratamiento leave-in anti frizz es un producto capilar de aplicación directa que no requiere enjuague. Se utiliza después del lavado, sobre el cabello húmedo o seco, y su función principal es controlar el encrespamiento mientras aporta hidratación y protección.

A diferencia de los acondicionadores tradicionales, el leave-in permanece en el cabello durante todo el día, actuando como una barrera contra la humedad ambiental.

Su fórmula suele estar enriquecida con ingredientes como aceites naturales, proteínas, keratina, pantenol o siliconas ligeras que ayudan a sellar la cutícula capilar. Al mantener la cutícula cerrada, se evita que la humedad penetre en la fibra, reduciendo así el frizz.

Este tratamiento también facilita el peinado, aporta suavidad, brillo y mejora el control sobre él. Es ideal tanto para cabellos lisos como ondulados o rizados, especialmente aquellos que tienden al encrespamiento o resequedad.

Las características del tratamiento leave-in anti frizz

No requiere enjuague.

Forma una barrera protectora contra la humedad.

Hidrata y nutre la fibra capilar en profundidad.

Sella la cutícula para evitar el encrespamiento.

Reduce el volumen excesivo, sobre todo si tienes rizos.

Aporta brillo y suavidad inmediata.

Facilita el desenredado y el peinado.

Ofrece protección térmica frente al secador o plancha.

Es apto para distintos tipos de cabello.

Tiene textura ligera para no dejar residuos pesados.

Los productos destacados para realizar el tratamiento leave-in anti frizz

Existen distintos formatos y presentaciones para realizar este tratamiento. Algunos de los productos más destacados incluyen:

Cremas: ideales para cabellos gruesos, secos o rizados que necesitan mayor nutrición.

Sprays disciplinantes: recomendados para cabellos finos, ya que distribuyen el producto de manera uniforme sin saturar.

Sérums capilares anti frizz: textura ligera y concentrada, perfectos para sellar puntas y aportar brillo sin peso.

Productos con ácido hialurónico: aportan hidratación profunda y control del encrespamiento.

Aceites capilares: ayudan a controlar el frizz y aportar suavidad, especialmente en climas húmedos.

Productos con keratina (sin enjuague): fortalecen la fibra capilar y mejoran la resistencia al quiebre.

La elección del producto dependerá del tipo de cabello, su nivel de porosidad y el resultado deseado.

Consejos para aplicar el tratamiento leave-in anti frizz