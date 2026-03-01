La prenda de Parfois que hace brillar el look de Laura Matamoros y está a punto de agotarse

El 2026 ha comenzado con fuerza en el mundo de la moda, y Laura Matamoros ha demostrado una vez más por qué se mantiene como una de las influencers más seguidas en materia de estilo. Esta vez, su atención se ha centrado en una prenda clave: la chaqueta de ante en color marrón chocolate de la firma portuguesa Parfois, que se ha convertido en la protagonista de su último look y en un verdadero objeto de deseo para las amantes del street style y la moda práctica. La elección de esta chaqueta no es casual; reúne varias de las tendencias más sólidas de la temporada, como el ante en todas sus versiones, el predominio del marrón profundo y un diseño que combina estética y funcionalidad, elementos que aseguran que se convierta en un fondo de armario contemporáneo.

La chaqueta de Parfois destaca por detalles cuidadosamente pensados: cuello alto, cierre con cremallera oculta y botones, bolsillos laterales con solapa y forro interior. Este diseño permite que la prenda sea tanto estructurada como versátil. El cuello alto protege del frío y del viento, mientras que los bolsillos con solapa remiten a un aire utilitario que conecta con el concepto de workwear sofisticado que ha dominado la moda urbana en los últimos años. El ante marrón chocolate, por su parte, ofrece un lienzo neutro pero con personalidad, que se puede combinar con una amplia gama de colores y estilos, convirtiéndola en una pieza que trasciende tendencias pasajeras.

Laura Matamoros frente a un espejo. (Foto: Instagram)

Laura Matamoros ha elegido un estilismo sencillo pero impactante: leggins ajustados y botas altas que armonizan a la perfección con la chaqueta, logrando un look cómodo y coherente en tonalidades. No sorprende que la chaqueta de ante marrón chocolate de Parfois que ha lucido esté a punto de agotarse, ya que combina diseño funcional y estética, respondiendo a la necesidad de vestir bien sin complicaciones y apostar por piezas versátiles y duraderas. Con un precio de 99,99 euros y disponible principalmente online, se ha convertido en uno de los must de la temporada. Para quienes no encuentren su talla, la firma ofrece alternativas igualmente elegantes, manteniendo la calidad y el estilo que caracterizan a Parfois.

La alternativa al look de Laura Matamoros

El look de Laura Matamoros puede reinterpretarse de múltiples formas sin perder su esencia. Por ejemplo, unos vaqueros rectos de Levi’s funcionan como base neutra y estructurada, permitiendo que la chaqueta destaque sin competir visualmente. Para introducir un toque de color y textura, el bolso Hudson de DeMellier en un tamaño de mano, añade un contraste cálido -además de un aire sofisticado-, que dialoga con la paleta otoñal imperante en 2026. Este tipo de accesorio, más elaborado y con presencia, convierte cualquier atuendo en algo más elaborado sin necesidad de recargarlo.

Una modelo con unos vaqueros. (Foto: Levi’s)

A la hora de completar la propuesta, unas sneakers de perfil bajo en ante de Puma ofrecen una mezcla ideal entre confort y estilo, en línea con las tendencias de zapatillas suaves y refinadas que dominan este año. Este tipo de calzado, con su estética discreta y elegante, no solo añade comodidad sino que también mantiene la coherencia cromática del conjunto sin borrar el protagonismo de la chaqueta. Las zapatillas perfiladas de tonos neutros pueden llevarse con vaqueros o incluso con faldas midi fluidas, haciendo que el look funcione tanto para el día a día como para planes más casuales o urbanos.