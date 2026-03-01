De la alfombra roja a la pista de baile: los famosos se relajan tras la gala de los Goya 2026

La 40º edición de los Premios Goya ha llegado a su fin y nos ha dejado grandes momentos: Mario Casas ha posado con su madre, Karla Sofía Gascón se ha paseado descalza por la alfombra roja y Nieves Álvarez ha posado con un espectacular vestido que ha acaparado todas las miradas. Los domingos y Sirat se han convertido en las producciones más premiadas, pero ¿qué pasó cuando terminó el evento? En LOOK tenemos la respuesta.

Los invitados a los Goya 2026 se dejaron ver en una sala de fiestas tras la entrega de premios. Algunos incluso se cambiaron de ropa para estar más cómodos y disfrutar más de la pista de baile. Dentro de este grupo se encuentra la actriz Hiba Abouk, quien posó con un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas durante la alfombra roja, pero después se puso una pieza más práctica para saborear la noche de Barcelona, ciudad donde tuvo lugar la entrega de premios.

Hiba Abouk en la fiesta tras los Goya. (Foto: Gtres)

Hiba Abouk fue una de las mejor vestidas de la jornada, aunque tuvo bastante competencia porque hubo actrices que dieron en el clavo, como es el caso de Belén Rueda. Uno de los momentos más esperados era la llegada de Belén, quien atendió a la prensa con la naturalidad que siempre le ha caracterizado. Llevaba un vestido blanco con el que acaparó todas las miradas.

La fiesta tras los Goya

Cayetana Guillén Cuervo en la fiesta de los Goya. (Foto: Gtres)

No todos los que pasaron por la alfombra estuvieron en la fiesta posterior, pero sí hubo muchos que quisieron celebrar el éxito del cine español hasta el final de la noche. Es el caso de Cayetana Guillén Cuervo, quien también se cambió de ropa para ponerse una falda corta de tul que le permitiera estar más cómoda. La intérprete estuvo arropada por su marido y se reencontró con compañeros de profesión que no veía desde hacía mucho tiempo.

Rosanna Zanetti en la fiesta de los Goya. (Foto: Gtres)

Otra de las celebridades que se merece una mención a parte es Rosana Zanetti, la mujer de David Bisbal. Posó para los medios con un vestido espectacular que defendió con una gran maestría. El foco estaba puesto en ella porque hacía unos días comentó que se había sometido a una operación en el pecho. No obstante, demostró que estaba totalmente recuperada y ofreció su mejor versión durante la gala. Después, se cambio el look y también se dejó ver por la fiesta.

Ana Castillo en la fiesta de los Goya. (Foto: Gtres)

Ana Castillo siguió los pasos de Hiba Abouk y prefirió cambiarse de vestido para aguantar hasta el final de la noche. La joven actriz está en uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional y desfiló por la alfombra con una sonrisa. Habló con los medios, atendió a todos los periodistas y cuando acabó la ceremonia se fue a disfrutar con sus amigos.

Dulceida en la fiesta de los Goya. (Foto: Gtres)

Dulceida no se dedica al mundo de la interpretación. Ha realizado algún proyecto puntual, pero su mundo son las redes sociales. Ha demostrado que tiene mucho talento en el mundo de la moda y siempre que posa en algún evento acapara todas las miradas. Los Goya 2026 no han sido distintos, pero ella también quería llegar hasta el final de la noche, así que dejó su vestido largo en el armario y se puso uno corto para estar con los actores en la pista de baile. En definitiva, ¡la noche acabó de la mejor forma!