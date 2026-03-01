Arcos Garden, la urbanización blindada en la que vive Jesulín de Ubrique con su familia

Jesulín de Ubrique ha regresado a los ruedos después de un tiempo en el banquillo y ha demostrado que está en plena forma, pero ¿por qué ha tomado esta decisión? Una vez más, el torero se enfrenta a decenas de rumores, aunque ha encontrado un lugar perfecto para refugiarse del ruido: su casa familiar, ubicada en una de las mejores urbanizaciones de Cádiz. El lugar en cuestión se llama Arcos Gardens y se encuentra en Jerez de la Frontera.

Jesulín y María José Campanario llevan mucho tiempo acaparando la atención del público, pero realmente llevan una vida tranquila. Se han instalado en Jerez de la Frontera, muy cerca de la famosa finca Ambiciones, el terreno que compró el torero y que consiguió convertir en un símbolo de su mítica dinastía. Todavía sigue pasando tiempo allí, pero su verdadero búnker es el chalé de Arcos.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en Arcos de la Frontera. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos adelantado, la casa de Jesulín se encuentra en una urbanización de lujo. Es un lugar perfecto para criar a los pequeños de la casa porque hay muchas zonas ajardinadas, pero sobre todo destaca por su seguridad.

Todas las casas de Arcos Gardens cuentan con su parcela, pero dentro de la urbanización hay rincones ideales para pasear o practicar alguna actividad. Se encuentra lo suficientemente retirada del centro como para tener paz, pero al mismo tiempo está cerca de la ciudad, de los supermercados y de otros puntos de interés.

La casa de Jesulín y Campanario

De un tiempo a esta parte, Jesulín de Ubrique y su mujer han abierto las puertas de su vida y han dejado al descubierto algunos detalles que, hasta la fecha, nadie conocía. María José cada vez se siente más cómoda y muestra ciertas zonas de su casa. Gracias a esto sabemos que está decorada en tonos blancos, con un aire minimalista y con un toque elegante que cuadra mucho con su estilo.

Sin lugar a dudas, lo más atractivo de la casa donde reside Jesulín es su jardín. La vivienda cuenta con una amplia parcela de gran tamaño que tiene unas vistas excelentes. Es decir, no hace falta salir por Arcos Gardens para tomar el aire, sino que en la propia vivienda hay mucho espacio para disfrutar del sol y del tiempo libre.

La casa de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. (Foto: Instagram)

El matrimonio también cuenta con su propia piscina que, tal y como se aprecia en las imágenes, está protegida por una valla, quizá para que el pequeño de la familia no corra ningún peligro.

María José Campanario está atravesando un buen momento. Lleva muchos años luchando contra su enfermedad y por fin ha dado un paso adelante para ponerse a prueba. Ha tomado esta decisión gracias a El Desafío, el programa presentado por Roberto Leal donde ha aprendido una valiosa lección: los límites los pone uno mismo.