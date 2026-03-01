La defensa de Sonsoles Ónega a la Reina Letizia que confirma su bonita amistad

Sonsoles Ónega y la Reina Letizia son amigas desde hace más de 25 años. Se conocieron en la redacción de CNN+, cuando las dos eran principiantes en el mundo del periodismo, y fue entonces cuando forjaron una bonita amistad que ha perdurado en el tiempo — a pesar de que sus caminos profesionales no se han vuelto a cruzar —. Aunque ninguna de las dos da detalles sobre el tipo de contacto que mantienen, los pequeños gestos cariñosos que se dedican delante de las cámaras son grandes pruebas de que su amistad es fuerte y sólida. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, la presentadora de Y ahora Sonsoles no tuvo reparo en salir en defensa de la esposa del monarca.

La Reina Letizia y Sonsoles Ónega. (Foto: Gtres)

Todo ocurrió cuando Álvaro de Marichalar acudió a su programa para pronunciarse en directo sobre las memorias publicadas de Iñaki Urdangarin, las cuales ha criticado duramente porque considera que, por su pasado vinculado con la Casa Real, debería guardar silencio. «Un cuñado del rey, o un yerno del rey, no tiene que decir nada, nunca, en ningún momento, a nadie. Mi hermano (en referencia a Jaime de Marichalar) no ha dicho nunca nada, su deber es estar callado», señalaba. Pero esto no era todo. Y es que, aprovechando su contrariedad con la actitud del ex duque de Palma, el hermano de Jaime de Marichalar desvelaba que esta discreción es la misma por la que debería optar la Reina Letizia. «No tiene ningún papel», sentenciaba. Fue en ese momento cuando Sonsoles no dudó en salir en defensa de su amiga.

«Tú lo que quieres es que la Reina no abra la boca en su vida y eso no va a pasar. Pero vamos a ver… Este señor dice unas cosas…Tiene un papel de representación. […] Es que por ahí no… Eso hay que acreditarlo para decirlo», respondía de una manera tajante, interpretándose como una prueba sólida que confirma la leal relación que aún la une a la esposa del monarca.

Sonsoles Ónega y Álvaro de Marichalar en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Cabe destacar que no es la primera vez que la periodista alza la voz para defender a doña Letizia. Cuando se publicaron las explosivas memorias de Juan Carlos I, donde el ex monarca habló sin tapujos sobre las diferencias y la falta de sintonía que siempre había mantenido con su nuera, la periodista no dudó en pronunciarse al respecto. Y, como no podía ser de otra manera, lo hizo a favor de la Reina y con una simple frase que dejó más que clara su postura. «¿Era necesario desvelar ciertas cosas?», sentenciaba desde el plató de su programa.

La Reina Letizia, el Rey Felipe y Sonsoles Ónega. (Foto: Gtres)

De esta manera, queda más que claro que la relación de amistad entre Letizia Ortiz y Sonsoles Ónega ha perdurado en el tiempo a pesar del cambio de vida de la Reina, hasta el punto de que, más allá de estas defensas, Sonsoles fue testigo de su boda con el entonces príncipe Felipe.