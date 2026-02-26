La prenda fetiche de la que la Reina Letizia no se cansa y que tú también tienes

En su último acto oficial, la Reina Letizia sorprendió al combinar unos pantalones de tiro alto de un intenso color verde con una nueva camisa con volantes de Hugo Boss. Una prenda muy original que la esposa de Felipe VI ha incorporado a su armario y que destaca por su versatilidad y porque ofrece multitud de opciones a la hora de combinarla con otras.

La camisa en cuestión está confeccionada en algodón y tiene silueta amplia, que contrastaba con el pantalón más ajustado. Presenta cuello inglés con volantes y puños ligeramente deshilachados. Está aún disponible en la página web de la marca alemana a un precio de 139 euros.

La Reina Letizia en Zarzuela con su nueva blusa blanca. (Foto: Gtres)

Esta camisa es la última incorporación de doña Letizia a una vasta colección de blusas entre las que las de tonos neutros tienen un especial protagonismo. De hecho, son tantas las que la esposa del monarca guarda en su armario que podemos decir que tiene una especial predilección por las camisas blancas. Prendas que, por cierto, son un básico en cualquier armario.

La colección de camisas blancas de la Reina

Desde que se convirtiera en miembro de la Familia Real, las camisas o blusas blancas han sido un básico imprescindible en el armario de la Reina. Doña Letizia atesora decenas de prendas de este tipo en su vestidor. Algunas de corte masculino y silueta básica, otras románticas, de manga corta, sin mangas, con lazada al cuello o incluso con bordados. De la misma manera, las tiene de tejidos que van desde el algodón al lino, pero también satinadas o con detalles de encaje.

La Reina Letizia con una blusa romántica. (Foto: Gtres)

Dependiendo de la ocasión, doña Letizia recurre a unas u a otras. Por ejemplo, con trajes de chaqueta es habitual verla con camisas neutras con lazada, ya que este tipo de prendas aportan un toque original. Blanca también era la blusa que llevó el año pasado con un lazo a modo de corbata en uno de sus estilismos más originales.

En cuanto a las marcas, la Reina tiene varias blusas blancas de Hugo Boss, pero también de Carolina Herrera y de otras firmas como Maksu, Zara, Massimo Dutti o & Other Stories, entre otras muchas.

La Reina Letizia con una blusa con lazada. (Foto: Gtres)

Las camisas blancas son un básico perfecto en su estilo porque funcionan como prenda neutra en actos institucionales, se adaptan a diferentes combinaciones y encajan con looks limpios, atemporales y minimalistas. Este tipo de blusas transmiten profesionalidad y coherencia a la vez que elegancia y sofisticación.

La Reina Letizia con una blusa con lazada. (Foto: Gtres)

Los zapatos fetiche de doña Letizia

Además de las camisas blancas, en los últimos tiempos doña Letizia ha mostrado una especial predilección por un tipo de calzado. Se trata de los mocasines de tacón cuadrado. Un calzado que destaca por su aire urbano y profesional y que es perfecto para combinar con el tipo de estilismo que suele llevar la Reina en su día a día. Aunque tiene varios, hay unos de Massimo Dutti en color negro que se han convertido en sus preferidos para sus compromisos rutinarios.