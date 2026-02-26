El pantalón de Zara de segundas rebajas que vuela de las tiendas y conquista a las expertas de moda: es un básico para tu día a día

Las rebajas permiten comprar prendas top pero siempre a un precio inferior. Es el caso del pantalón de Zara de segundas rebajas que nos encanta. Gusta a las expertas de moda, lo tienes como básico a diario y también para salidas cuando quieres ir algo más elegante. Es una prenda que va bien con todo lo que lleves: camisas, tops, chaquetas cortas, blazer o bien cardigan. Y hasta con zapatos en tacón de aguja pero también con zapatillas de deporte.

Este pantalón de Zara de segundas rebajas es minimal y de tiro alto confeccionado en hilatura de algodón. Cuenta con variedad de detalles que lo posiciona como una de las prendas de moda en todos los tiempos: bolsillos laterales. Detalle de raya planchada en delantero. Cierre frontal con cremallera, botón y ganchos metálicos. Entre un aspecto entre jeans y pantalón pitillo de traje y pinzas, esta prenda está disponible tanto en la web como en la red de tiendas de Zara físicas.

Cómo es el pantalón de Zara de segundas rebajas

La combinación de prendas asequibles y accesorios estratégicos demuestra que el glamour no siempre está en gastar más, sino en saber combinar con intención.

Exterior

92% algodón

6% poliéster

2% elastano

Que contiene al menos:

Exterior

6% poliéster reciclado certificado RCS

20% algodón reciclado certificado RCS

72% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Poliéster reciclado certificado RCS

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

En este punto hay que remarcar que organismos como la European Environment Agency (EEA) destacan la necesidad de impulsar un modelo de consumo textil más circular, en el que la durabilidad, la reutilización y el reciclaje jueguen un papel clave para mitigar la huella ecológica del sector.

Una prenda top que no puedes dejar escapar

El pantalón de Zara es una prenda top. Destaca por ser estrecho, ajustado a la cintura, pero a la vez tiene una pernera ancha, pudiendo ser llevado tanto ahora como de aquí a unos años. La ventaja es que comprando en Zara obtienes calidad y ahora, gracias a las rebajas, a un precio siempre más bajo.

El precio del pantalón de Zara de segundas rebajas

En color azul tenue, este pantalón tiene un precio de 39,95 euros, luego se bajó a 19,97 euros, y en este momento lo compras a un precio de 15,98 euros, gracias al super descuento de rebajas del -60%.

Zara se ha consolidado como una de las firmas preferidas para vestir en ocasiones especiales gracias a su equilibrio entre tendencia, calidad y precio. Para esta temporada de rebajas, la marca apuesta por diseños sofisticados que incorporan brillo, cortes actuales y tejidos cuidados, ideales para looks festivos sin excesos, y también aquellas prendas básicas que sueles ponerte a diario.

Look básico

Tops de tirantes o crop tops

Para un outfit fresco y veraniego.

Cárdigans de punto fino o chaquetas ligeras

Si refresca, siguen manteniendo el look casual y cómodo.

Crea looks versátiles

Con el pantalón puedes llevar una chaqueta de cuero puede funcionar con vaqueros encerados durante el día y transformarse en pieza nocturna con accesorios metálicos.

Accesorios clave para combinar

Paraguas, bufandas, gorros de lana y bolsos impermeables completan el look durante este invierno y refuerzan la funcionalidad de la prenda.

Look casual

Si prefieres algo más casual, unas zapatillas deportivas o de plataforma también complementarán perfectamente la prenda, añadiendo un toque juvenil y moderno.

Otros pantalones de Zara que ya puedes comprar

Jeans zw collection bootcut tiro medio

Bootcut Leg – Slim Fit – Tiro Medio

Jeans de tiro medio y cintura con trabillas. Cinco bolsillos. Detalle de pespuntes marcados a contraste. Cierre frontal con cremallera y botón.

Jeans trf cropped flare tiro alto

TIRO ALTO – CROPPED

Jeans de tiro alto con cinco bolsillos. Bajo acabado cropped flare sin costuras. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Pantalón z1975 bootcut denim

Pantalón de tiro alto con nervio marcado delantero. Bolsillos frontales y falsos bolsillos de vivo en espalda. Cierre frontal con cremallera y botón.

Jeans trf mom fit tiro alto

TIRO ALTO – REGULAR LENGTH

Jeans de tiro alto con trabillas y cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Keans zw collection wide leg tiro alto

TIRO ALTO – WIDE LEG – FULL LENGTH

Jeans de tiro alto y cintura con trabillas. Cinco bolsillos. Efecto lavado. Cierre frontal con cremallera y botón.