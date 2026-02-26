Un ex mayordomo cuenta cómo es la nueva casa de Andrés: "No tiene nada que ver con Buckingham"

El ex duque de York ha dicho adiós a la vida de lujos y privilegios a la que lleva acostumbrado desde que nació. Tras la desclasificación de los archivos de Epstein por parte de las autoridades estadounidenses, el hermano del rey Carlos III abandonó de manera precipitada el Royal Lodge y poco después fue arrestado acusado de mala conducta en cargo público. Las investigaciones siguen en curso pero, mientras tanto, el ex príncipe se refugia en la casa que el monarca ha puesto a su disposición, Wood Farm. Una discreta propiedad en la finca de Sandringham en la que está instalado a la espera de que terminen los trabajos de reforma de Marsh Farm.

Al hermano del rey no se le ha visto desde que un fotógrafo le pillara intentando esconderse en el asiento trasero de un coche a la salida de la comisaría. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que incluso acabó colgada por unos minutos en una de las paredes del Museo del Louvre como gesto de protesta de un grupo de activistas.

Vista de Wood Farm en Sandringham. (Foto: Gtres)

Sin embargo, sí que se sabe que permanece en la casa, en la que ya se ha instalado fibra de alta velocidad para que tanto él como el resto de los vecinos de la zona tengan acceso a la red. El pasado mes de octubre hubo fallos y hasta ahora no se había arreglado.

Wood Farm es una de las casas más especiales de la familia real. Lo era sobre todo para el príncipe Felipe, que pasó allí mucho tiempo tras anunciar su retirada de la vida pública. Para Andrés es un paso atrás frente a la vida de lujos que tenía en el Royal Lodge. De hecho, el periodista Robert Hardman asegura que, mientras que el marido de la Reina adoraba la casita, Andrés no ha hecho más que quejarse de ella.

A pesar de que es una de las residencias privadas más especiales de los Windsor, no se tienen muchos detalles sobre cómo es por dentro. Tampoco sobre Marsh Farm, la casa en la que se espera que se instale Andrés en apenas unas semanas. Aunque no hay fotografías, sí que contamos con testimonios que revelan algunas cosas. Entre ellos, el de uno de los antiguos mayordomos de la familia real, que ahora ha contado cómo fue su estancia en Wood Farm.

Entrada a Wood Farm House. (Foto: Gtres)

Un testimonio directo

Grant Harold fue una de las personas que tuvo la oportunidad de vivir en Wood Farm mientras ejercía como mayordomo para la familia real. En unas declaraciones a Reach PLC, el ex mayordomo ha contado que la cabaña es el tipo de lugar en el que muchos desearíamos vivir. Una casita de cinco habitaciones a poca distancia de la residencia principal de los Windsor.

A la casa se le hizo hace algún tiempo una remodelación, por lo que tiene una cocina nueva y otras comodidades que, sin embargo, no están siendo del agrado del ex duque de York. «Wood Farm es una casa de campo muy bonita, pero no es, ni mucho menos, el Royal Lodge», ha dicho Grant. «Recuerdo que tenía una sala de estar y un comedor, además de una cocina independiente y un lavadero. El príncipe Felipe hizo algunas modificaciones porque lo usaba con la Reina Isabel II cuando iban a Sandringham. Lo modernizaron y es precioso. Está muy bien hecho. Simplemente no es lo que esperarías del Palacio de Buckingham», ha asegurado el ex mayordomo.

Andrés Mountbatten-Windsor en un coche. (Fotos: Gtres)

Aunque la casa pueda parecer modesta en comparación con el Royal Lodge, cuenta con algunas habitaciones para invitados y tiene un jardín. Grant recuerda que, además del príncipe Felipe, también la utilizaban otros miembros de la realeza, como los príncipes de Gales o Harry. El duque de Edimburgo les cedía la casita para que disfrutaran con amigos y Kate Middleton ejercía como organizadora.