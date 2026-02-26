Sonsoles Ónega acaba de presentar Llevará tu nombre, su última novela y primera tras su Premio Planeta. La periodista ha hecho una convocatoria de medios en uno de los restaurantes más conocidos y tradicionales de Madrid: el Lhardy, donde ha invitado a cocido a los presentes.

Las lágrimas de Sonsoles Ónega en la presentación de su novela

La hija de Fernando Ónega ha hecho una convocatoria nada convencional. Para presentar su novela, lejos de cerrar una casa de libros, lo ha hecho en el Lhardy. «Cuando he visto el Lhardy cerrado he dicho: «Ostras, que esto va enserio. No te cierran el Lhardy todos los días». Cuando he visto a Anabel Alonso y a Lucía he dicho, que sí que iba enserio», ha comenzado diciendo.

Sonsoles Ónega en la presentación de la novela. (Foto: Gtres)

La comunicadora, arropada por sus editoras y presidiendo el comedor, no ha podido contener las lágrimas por el orgullo que supone para ella misma haber publicado esta novela, que se suma a sus éxitos literarios: «Nunca imaginé que aquello que escribiera, llevaría mi nombre».

Tras contar algunos entresijos de Llevará tu nombre, la hija de Fernando Ónega ha respondido a las preguntas de sus invitados más curiosos, como de dónde saca el tiempo para conciliar su vida laboral, personal y su faceta como escritora. «Pues esta novela la he escrito a costa del tiempo de mi novio», ha comenzado diciendo entre risas.

Sonsoles Ónega en la presentación de la novela. (Foto: Gtres)

Ha sido entonces cuando la presentadora ha dicho que ella misma se ha sorprendido al ser capaz de escribir esta novela, ya que cuando en otras ocasiones se ha encerrado con su pluma, no se encontraba en su mejor momento sentimental: «Quiero decir, mis editoras aquí presentes me han dicho que yo he escrito porque yo he sido muy infeliz en el amor. Con lo cual, creo que esta novela es un milagro, porque ahora soy tremendamente feliz».

Sonsoles Ónega en la presentación de la novela. (Foto: Gtres)

Eso sí, no ha querido restar importancia a lo complicado que ha sido para ella «escribirla» y «recluirse» debido a todos los estímulos que tiene al llegar a casa y el frenesí de su día a día al frente de Y ahora Sonsoles: «Y sí puedo decir que me ha costado mucho más escribirla porque me ha costado recluirme, porque como todos los aquí presentes sabéis que expulsa a la familia, a los amigos. Virginia Wolf fue muy lista cuando habló de la habitación propia, propia, con puerta y llave. Necesitas el silencio que yo reclamo de un mundo profesional con tanto ruido. Me cuesta encontrar espacios de paz y silencio».

Finalmente, ha deslizado cómo ha conseguido conciliar: «Pero los consigo, pero es como respirar, comer dormir o saciar la sed con un vaso de agua. Necesito escribir permanentemente. Intento adaptar mis rutinas. Trabajé doce horas, ahora ocho con mucho gusto y el tiempo que me queda, se lo dedico a la literatura».