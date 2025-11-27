Este jueves 27 de noviembre, Sonsoles Ónega ha recibido un regalo de cumpleaños por adelantado de lo más personal. A tan solo 72 horas de celebrar sus 48 años, la presentadora de televisión protagonizó la premier de Las hijas de la criada, la nueva serie de Atresmedia basada en su exitosa novela, ganadora del Premio Planeta 2023. La periodista vivió así una noche para el recuerdo en plena Gran Vía de Madrid, concretamente en los míticos cines de la plaza de Callao.

En esta velada, Ónega estuvo acompañada por el reparto de la ficción, encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández o Martina Cariddi, entre otros, así como por amigos, compañeros del programa y otros rostros de la cadena. Roberto Leal, Alberto Chicote, Manel Fuentes, Cristina Pedroche, Roberto Brasero, Tamara Gorro, Begoña Villacís, María José Suárez, Valeria Vegas o Nacho Gay, fueron algunos de los primeros en pasar por el photocall, de ADN 100% Atresmedia.

Sonsoles Ónega en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, todos aguardaban la llegada de la estrella de la noche, y Ónega no se hizo de rogar. Antes de la finalización de su programa Y ahora Sonsoles, la periodista abandonó el plató, siendo sustituida por Pepa Romero en el último tramo de emisión. La causa de su ausencia era más que justificada: debía cambiarse para pisar la Gran Vía y acudir al estreno de su serie. Apenas unas horas después, apareció en la alfombra roja luciendo un elegante mono negro de tirantes, con un corpiño de cuello glitter y un escote en V, acompañado de su ya mítico peinado arquitectónico.

El estreno permitió a Ónega disfrutar de la ficción, grabada en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias. Sobre la adaptación, la periodista reconoció semanas atrás en Iberseries & Platino que «el lenguaje audiovisual tiene poco que ver con el literario. En la novela los personajes hacen el amor en la página 220 y me dijeron que eso ya debía salir en el primer episodio. Efectivamente, son lenguajes muy distintos».

Sonsoles Ónega en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Las hijas de la criada es un drama ambientado a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Doña Inés, matriarca de la familia y fiel esposa de don Gustavo, deberá sobrevivir al desamor, al abandono y a las luchas de poder hasta convertir a su verdadera hija en heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres se les negaba casi todo. La serie, que se estrenará en Atresplayer el domingo 30 de noviembre, justo el día del cumpleaños de Ónega, promete convertirse en uno de los títulos más importantes del año para la plataforma.

La tarde del jueves dejó una imagen poco habitual en televisión. A mitad de su programa, Ónega anunció con rapidez que debía marcharse: «Primera vez que saludo a Pepa Romero aquí en este plató. Te dejo con Mika, haciendo el entrevistón del día. Me voy a la presentación de la serie Las hijas de la criada, ¡que no llego!», dijo con gestos de prisa. Romero quiso destacar el logro de su compañera: «Estamos todos muy orgullosos de ti, te queremos muchísimo. Estamos seguros de que la serie va a triunfar muchísimo», a lo que Ónega respondió visiblemente incómoda: «¡Calla! ¡No! Alá, adiós».

Sonsoles Ónega en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La serie cuenta con un reparto encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, junto a nombres como Martina Cariddi, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Roque Ruiz, Alicia Armenteros o Alejandro Vergara. Con ocho capítulos de 50 minutos, la producción de Buendía Estudios Canarias, con participación de Atresmedia y dirección de Menna Fité y Alejo Flah, narra la historia de dos niñas, Clara y Catalina, nacidas la misma noche en el mismo pazo, y cómo una decisión impulsada por la venganza cambiará sus destinos y los de sus familias para siempre.

De esta manera, Sonsoles Ónega vivió una de las noches más especiales desde su llegada a la vida pública: entre amigos, compañeros y el equipo de su propia serie, celebrando el éxito de su novela y su adaptación televisiva, en un evento que combinó glamour, emoción y reconocimiento profesional.